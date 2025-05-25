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體育

讚港羽新單打教練注新思想 李卓耀冀早日磨合展成果

【明報專訊】由港協暨奧委會轄下「香港奧林匹克之友」主辦、獲民政及青年事務局「青年正向思維活動資助計劃」資助的「運動傳．承」計劃，昨於西沙GO PARK舉行同樂日暨頒獎典禮。羽毛球港將李卓耀與青年作分享後，受訪時指馬來西亞籍新任單打教練羅偉盛為港隊帶來新思想，冀早日磨合並展示成效。

「香港奧林匹克之友」昨舉行「運動傳．承」計劃同樂日，港隊羽毛球一哥李卓耀到場分享運動員拼搏故事後，今日便會啟程參加新加坡公開賽，緊接再轉戰印尼公開賽。他昨受訪時表示，單打教練羅偉盛上任近3個月，為港隊帶來「更高水平、更現代化」的思想，「希望盡快磨合成功，在比賽中展示出來」。此外，李卓耀又樂見可與眾多青少年交流，「不少像西沙GO PARK這樣的設施出現，讓人與人之間可透過運動拉近距離」。

「運動傳．承」計劃由前劍擊運動員江旻憓、張小倫及前空手道運動員李振豪任大使，3名退役運動員昨現身講述運動傳承故事。此計劃自去年開展以來，舉辦多場運動員分享會、城市及新興運動課程、師友計劃、義工服務等活動，參與青年人數超過1000人。港協副會長兼香港奧林匹克之友主席霍啟剛表示，計劃成功推行有賴運動員身體力行的推廣，以自身經驗啟發青年，「希望透過更多體育活動，將正向思維傳達給社會」。

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