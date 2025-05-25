王孫配世界賽混雙三連冠 今分途戰單打決賽

王楚欽／孫穎莎昨在混雙決賽面對曾在8強淘汰國家隊頭號種子林詩棟／蒯曼的日本隊組合吉村真晴／大藤沙月，首局一度落後1：4，但及後打出一段9：0攻勢，終贏11：7先拔頭籌。二人乘勇在次局再贏11：8後，雖第3局被對手以11：7扳回一城，兼於第4局中段一度落後3分，但「王孫配」在關鍵時刻再度發力，終以11：8反勝，局數贏3：1，成就世界賽三連霸。

此外，王楚欽與孫穎莎昨午率先分途出戰單打4強，其中王楚欽在男單重遇去年巴黎奧運32強曾淘汰自己的瑞典隊好手摩賈德，首局先輸5：11，但這名世界二哥其後連贏4局11：8、11：2、12：10、12：10，以局數4：1反勝殺入決賽。至於頭號種子的孫穎莎則在女單4強直落4局輕取日本隊好手伊藤美誠，率先晉身決賽今爭衛冕。

王曼昱蒯曼女雙決賽碰跨國組合

法國男雙球手慶祝致傷4強棄賽

女雙方面，2號種子的國手王曼昱／蒯曼在4強以3：0輕取日本隊的張本美和／木原美悠，今決戰10號種子的奧地利及羅馬尼亞籍組合普簡諾娃／索絲。

至於男雙日前發生罕見事件，法國隊的保拉沙特／杜亞在8強晉級後，因杜亞在賽後跪地慶祝時膝部受傷，終因傷須退賽，令其4強對手的日本隊組合篠塚大登／戶上隼輔不戰而勝直入決賽。