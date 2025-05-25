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體育

港超今煞科 爭標雙雄最後一博 理文撼流浪爭連霸 大埔迎北區只言勝

【明報專訊】港超今午3時上演4場煞科戰，榜首理文與次席大埔在爭標路上鬥到最後。衛冕之師的理文作客青衣運動場鬥標準流浪，贏波即可蟬聯錦標，暫代主帥朱兆基形容球隊今季兩度陷入低潮，最終能邁向衛冕之路並不容易，提醒全隊於最後一關保持專注；落後一分的大埔則主場迎戰北區，主教練李志堅強調只能做好自己，同時寄望幸運之神眷顧。

理文代主帥朱兆基囑防守勿鬆懈

大埔教頭李志堅謂先做好自己

上季以不敗姿態首度封王的理文今季風浪不斷，兩任主帥曾昭達和賀蘭特先後分道揚鑣；然而季內兩度臨危受命的助教朱兆基，自3月初第2度掌帥起在聯賽踢出7勝1負強勢，現23戰53分在榜首領先大埔1分。朱兆基認為球隊季內歷盡變化，能回到爭標行列殊不簡單。理文曾在足總盃8強被今仗對手流浪淘汰，此戰還有前鋒保連奴停賽。朱兆基稱壓力在自身，重申沒鬆懈空間，「我們需要贏，但更要做好防守。流浪個別攻擊球員能力不容忽視，同時要汲取上次交手教訓防範死球」。

曾兩度港超奪冠的理文隊長黃威表示，即使開季表現欠佳，但一直對球隊實力有信心，對現在重返爭標之列並不意外，「今季踢三循環一定有不同狀况發生，我們季初表現不佳，到季尾其他對手回落便打個和」。此外，創會8年任職至今的理文顧問陳鴻平將於完季後離隊，今仗賽後將為他舉行致謝儀式。

大埔最後階段受傷兵問題困擾，上月中與今月初接連僅和東方及冠忠南區後將龍頭位置讓予理文。「綠戰士」主帥李志堅稱爭標處於下風也不能顧慮太多，「先做好自己全取3分，抬起頭完成今季最後一場，其他事情就看上天安排」。大埔中場陳肇鈞日前雖曾復操，但為防傷勢加劇料續缺陣，他直言對此難免失望，「雖不是大傷患，只是時間點很差，確實有點打擊」。

大埔在2018／19年球季曾在李志堅帶領下首奪港超，當年奪冠功臣之一的右閘李家豪，今季聯賽錄得8次助攻。他坦承球隊失掉榜首後反而學懂放開，故煞科戰當前並沒緊張感。這次鬥到最後亦讓他回想2012／13年效力橫濱FC（香港）時的港甲「護級大亂鬥」，「會幻想踢踢下教練團和觀眾大叫通知另一邊戰况，但還是平常心、踢埋佢先再講」。

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