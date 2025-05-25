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體育
2025年5月25日星期日
雲達沙認曼聯需「災後重建」 訪港為舊會友賽港足宣傳 信奧拿拿可成功
英超收官鬥不停 5隊搶3歐聯席
熱刺歐霸勝利巡遊 普帥暗示盼留隊
拿玻里輕取卡利亞里 三季兩奪意甲 麥湯米尼窩利建功 當選今季MVP加冕
體壇快訊：潘啟情惜負日本拳手
SUN周日體育直播賽程
港超今煞科 爭標雙雄最後一博 理文撼流浪爭連霸 大埔迎北區只言勝
王孫配世界賽混雙三連冠 今分途戰單打決賽
讚港羽新單打教練注新思想 李卓耀冀早日磨合展成果
佘繕妡女重世盃無錫站一輪遊 今伙隊友團體賽衝佳績
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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雲達沙認曼聯需「災後重建」 訪港為舊會友賽港足宣傳 信奧拿拿可成功
英超收官鬥不停 5隊搶3歐聯席
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