體壇快訊：潘啟情惜負日本拳手

諾利斯摩納哥站排頭位

世界一級方程式（F1）摩納哥站昨舉行排位賽，麥拿侖車隊的諾利斯力壓主場出戰的法拉利車手陸克萊取今晚正賽頭位。至於平治雙雄昨分途發生意外，安東尼利在首節完結後撞車，令晉級次節的他未能再戰而位居第15，羅素則在次節引擎故障，今排第14起步。

國羽包辦大馬女單決賽

馬來西亞羽毛球大師賽昨續演，2號種子的國家隊好手李詩灃在男單4強以直落兩局淘汰4號種子的日本隊星將奈良岡功大，將與印度隊球手施里簡夫爭冠。女單方面，頭號種子的國手王祉怡在4強以直落兩局擊敗泰國隊好手拉特查諾，將決戰淘汰日本隊前「世一」山口茜的隊友韓悅。

溜馬東決挫紐約人締連捷

印第安那溜馬昨於NBA東岸決賽次仗，憑前鋒施亞琴攻入全場最高39分，加上5名隊友得分上雙，作客以114：109擊敗紐約人，場數領先2：0，明日將返主場續戰。西岸決賽落後場數0：2的明尼蘇達木狼，今早返主場鬥奧克拉荷馬雷霆，力爭扳回一城保晉級希望。