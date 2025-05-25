英超收官鬥不停 5隊搶3歐聯席

曼城征富咸形勢最樂觀

森林車路士對撼定生死

一眾爭逐歐聯入場券的球隊當中，暫以68分位居季席的曼城形勢較佳。只要作客對富咸一役全取3分，「藍月」就可鎖定前5位置躋身來季歐聯。即使只能和波取1分收場，曼城目前的得失球差高達26球，比有可能追至同分的紐卡素（22球）、車路士（20球）及維拉（9球）仍有明顯優勢。曼城主帥哥迪奧拿賽前則承認中場菲爾科頓今季表現令人失望，亦表明會竭盡全力協助他重拾比賽信心。

至於以66分排第4的紐卡素，以及同分但得失球較差而排第6的阿士東維拉，則分途主場鬥愛華頓及作客對曼聯。同得66分位列第5的車路士，則將在今季聯賽最後一仗作客惡鬥僅少1分的諾定咸森林。對森林而言，要打入聯賽前5名的話，今仗是許勝不許和的「生死戰」，惟該隊近8場賽事僅得2勝2和4負劣績，面對近7場取6勝1負的車路士難言樂觀，惟「藍戰士」是役有射手尼高拉斯積遜要「坐波監」，攻力打折扣。