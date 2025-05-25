雲達沙認曼聯需「災後重建」 訪港為舊會友賽港足宣傳 信奧拿拿可成功

雲達沙於2005至2011年效力曼聯贏過4次英超及1次歐聯等11項錦標，20年前在首季即隨隊於香港大球場友賽獻技；掛靴後返母會阿積士曾任行政總裁。這名54歲荷蘭前國腳昨早抵港，為曼聯周五晚在香港大球場友賽港足宣傳及與球迷見面，並抽空接受訪問。

曼聯在歐霸決賽不敵熱刺，英超暫列16位肯定四大皆空兼下季無緣歐洲賽。作為2007／08年歐聯冠軍功臣，雲達沙承認紅魔今季英超表現「非常令人失望」，「原本可通過贏歐霸挽救球季，對於球員、董事會、班主和球迷來說，這確實是災難性一季，球隊下季未能參加歐洲賽。因此重建工作是必要，要與領隊和球員探討誰會離開、誰會留下，管理層將迎接忙碌的夏天」。

曼聯門將奧拿拿加盟兩季以來失誤頻頻為人詬病，不過雲達沙仍向曾在阿積士共事4、5年的這名29歲喀麥隆國腳投信任一票，「我認為沒有什麼需要特別提點他。當年我加盟曼聯已34歲，年紀算是較大。奧拿拿現在仍算年輕，我們曾一起訓練、有時會聊天，來過我家吃晚餐，3、4個月前我們都有交流。以他的能力、決心、身體和心理質素，我相信他會為曼聯取得成功，下季能有好表現」。

去年伴妻踩單車遊南生圍

「比去商場更能了解城市」

雲達沙兩年前曾腦出血入院，康復後去年4月與妻子快閃來港旅行，踩單車遊元朗郊區、到南生圍坐橫水渡而引起香港傳媒報道。他認為，踩單車比去商場更能了解一個城市，「搭橫水渡的船主非常友善，向我們詳細講解香港的歷史。我都是透過網上查到這些單車遊路線，可惜今次沒時間，明（今）天只是去一些觀光景點。若下次有機會，我想嘗試市區單車遊，尋找一些英國殖民時期的建築」。問到未來，雲達沙渴望在足球領域參與更多，「過去兩年我遠離了聚光燈，現可能在期待一個不錯的國際項目，希望未來有機會再於球壇任職」。

港足同日公布友賽對曼聯的24人決選名單，共起用11名傑志及理文球員，包括重召「藍鳥」中場陳俊樂、老將艾里奧及理文前鋒劉家喬，並有茹子楠及孫銘謙等6名中超兵；而翌日須戰香港足總盃決賽的東方及標準流浪球員未被徵召。