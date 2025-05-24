莫迪歷世冠盃後離皇馬 告別13載銀河艦隊生涯

克羅地亞隊中場莫迪歷在2012年由英超球會熱刺加盟皇馬，效力13季為球會上陣590場攻入43球，其間贏下28座獎盃，當中包括4季西甲、兩屆西班牙盃及6屆歐聯等，同時是球隊成立123年來奪標次數最多的球員；莫迪歷在2018領「格仔軍」殺入世界盃決賽，雖不敵法國隊惟仍奪得該屆金球獎。

皇馬安迪歷掛彩恐避戰世冠 拉芬夏續約巴塞

莫迪歷在個人社交網發文表示：「時間到了，我從沒想過這刻（離開皇馬）的到來，但這就是足球，一切都有開始和結束；在2012年，我懷着穿上世界最佳球隊球衣的希望和雄心壯志來到，為皇馬效力改變了我的職業生涯及人生，我心中仍懷有球迷對我的愛，我們還會再見面的，因為皇家馬德里永遠是我的家。」皇馬會長皮里斯則在球會官方聲明中表示：「莫迪歷將永存球迷心中，他是一位獨特又傑出的球員，體現了皇馬的價值觀，他的足球俘虜了皇馬球迷和全世界球迷的心。他的精神將永垂不朽。」另外，皇馬鋒將安迪歷在上輪鬥西維爾時觸傷腿筋，勢令他無法出戰世冠盃。

另將在下周一凌晨作客畢爾包演西甲收爐戰的盟主巴塞隆拿，繼早前與主帥費歷克續約至2027年後，昨亦宣布與主力翼鋒拉芬夏比洛尼續約至2028年，據悉17歲新星拉明耶馬亦將動筆表示留效。