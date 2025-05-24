曼聯失歐戰資格股價下挫 急瀉8.5%較前年跌近六成 一隊身價大縮水

一場堪稱用作救贖全季的歐霸盃決戰，由熱刺成為最終贏家及可出席下季歐聯，而吞敗導致今季「四大皆空」的曼聯，翌日股價立即急瀉逾8.5%至13.29美元，比起英籍富商拉特克里夫前年入主25%股份時的收購價33美元，「紅魔」股價已跌近其購入價六成。

曼聯近年成績不濟早已帶來財困，今季情况進一步惡化，拉特克里夫勢將以更大力度節流，惟開源一環，下季將繼2014／15球季後，再次無緣歐戰，潛在損失將超過1億鎊（約10.56億港元）的曼聯，絕對令人失望。此外，紅魔球衣贊助商Adidas已在合約內列明，如球隊下球季未能出戰歐聯賽事，贊助費每季將扣減1000萬鎊（約1.06億港元）。

一隊球員比加盟時共跌價42億

重建10年頹勢依舊，球員自是另一大輸家。據英國《太陽報》報道，眾將幾乎全部「大跌價」，所有一隊球員現時身價與當初加盟時的轉會費相比，足足少了逾4億鎊（約42.3億港元）。同時球隊不進反退下，部分球星亦萌生去意，其中阿根廷翼鋒阿歷真度加拿祖直言不滿在歐霸盃決賽只上陣20分鐘，又拋下一句：「這真是個垃圾球季，我們在聯賽對哪支球隊都贏不了……我會先享受一下夏天，其他事情之後再算。」暗示或考慮與球會分道揚鑣。同時，陣中大將般奴費南迪斯也表明「如果球隊希望賣掉我籌集資金的話，我願意離隊他投」。艾摩廉要挽救沉淪中的紅魔，絕對任重道遠。

英軍點兵缺魔將 英冠升班附加賽今決戰

此外，英格蘭隊主帥杜曹點兵備戰下月初作客安道爾隊的世界盃外圍賽及主場友賽塞內加爾隊，當中曼聯球員缺選，反而效力沙特聯豪門吉達艾阿里的鋒將艾雲東尼獲重召，而車路士守將杜利奧查洛巴則首次入選。另英冠升班附加賽決賽今晚在溫布萊球場上演，由錫菲聯對新特蘭，勝方可與列斯聯及般尼齊齊升上來季英超角逐。