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2025年5月24日星期六
黃杜配世乒賽4強負日本四度掛銅 女單8強中日大戰國家隊贏3場 男雙隔50年首無緣獎牌
何詩蓓環地中海賽巴塞站200自奪銀 50自輸0.2秒梗頸四 系列賽累積2金2銀
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法網完成抽籤 艾卡拉斯衛冕首擊鬥錦織圭
體壇快訊：潘啟情今迎日拳壇首戰
SAT周六體育直播賽程
曼聯失歐戰資格股價下挫 急瀉8.5%較前年跌近六成 一隊身價大縮水
莫迪歷世冠盃後離皇馬 告別13載銀河艦隊生涯
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【明報專訊】（請看附圖）
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黃杜配世乒賽4強負日本四度掛銅 女單8強中日大戰國家隊贏3場 男雙隔50年首無緣獎牌
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