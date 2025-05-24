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體育

體壇快訊：潘啟情今迎日拳壇首戰

【明報專訊】香港職業拳擊運動員潘啟情（10勝1和3負6KO）今早11時迎來登陸日本拳壇處子戰，將在大阪接受日本拳手岡朱里（4勝1負2KO）的考驗，雙方合演8回合蠅量級對決。作為首名赴日出賽的香港拳手，他認為能在拳擊盛行的國家出戰是挑戰自我的好機會。

伍家朗大馬賽8強止步

港隊代表伍家朗昨在馬來西亞羽毛球大師賽男單8強面對國家隊2號種子李詩澧，以10：21、12：21直落兩局告負。李詩澧將於4強硬碰日本隊4號種子奈良岡功大。另一邊則由兩名非種子球手對碰，印度隊的施里簡夫將鬥另一日本代表田中湧士。

比軍德盃決戰史特加

德國盃決賽明晨上演，由德丙冠軍的比勒費爾德，在柏林中立場奧林匹克球場決戰今季德甲以第9名過終點的史特加，前者自次圈起連挫4德甲隊殺入決賽誓再創歷史，另在德甲列16位的海登咸昨在主場與乙組季軍艾華斯堡進行的升降班附加賽打和2：2，次回合下周二再決勝負。

SGA領雷霆西決再屠「狼」

新科NBA常規賽最有價值球員（MVP）的奧克拉荷馬雷霆球星基傑奧斯阿歷山大（SGA），昨在西岸決賽第2戰轟入全場最高的38分，領軍在主場以118：103擊敗明尼蘇達木狼，場數領先至2：0下晉級總決賽形勢大好。木狼將在明早的第3戰返主場爭取追近。

金牛與保健集團定合作計劃

去年贏得全國男子籃球聯賽（NBL）的香港金牛，昨宣布與保健品及美容護膚品供應商草姬集團簽訂合作協議，成為官方合作伙伴。金牛執行董事黃哲寬表示，草姬集團保健產品及品牌理念與球隊健康價值觀完全契合，期待透過合作向群眾傳遞健康生活理念。

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