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體育

黃杜配世乒賽4強負日本四度掛銅 女單8強中日大戰國家隊贏3場 男雙隔50年首無緣獎牌

【明報專訊】乒乓球世界賽昨續於卡塔爾多哈上演，3號種子的港隊星級組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹於混雙未能延續強勢，在4強以局數1：3不敵16號種子日本隊組合吉村真晴／大藤沙月，無緣首闖決賽，但仍第4次在這大賽奪得銅牌。另女單8強上演4場中日大戰後，頭3名種子球手國家隊的孫穎莎、王曼昱及陳幸同齊晉4強，伊藤美誠則成日本隊獨苗。

黃杜配1：3落敗 首闖決賽落空

「黃杜配」是繼2015、17和23年3屆世界賽後，再度勇闖這大賽4強，但對手是今屆8強爆冷淘汰頭號種子國家隊的林詩棟／蒯曼的吉村真晴／大藤沙月，故此實力不容小覷。雙方首局「咬得緊」，而8：8的比數已是此局第4次打和，惟黃鎮廷最後連失3分，終以8：11先失一局。黃杜配次局陷於劣勢，終以1：11大敗，但在第3局抵住壓力以11：4扳回一局。日本隊的吉村真晴／大藤沙月在第4局及時調整，並接連得手最終以11：2再下一城，總局數贏3：1，將決戰次號種子國家隊的王楚欽／孫穎莎，他們以12：10、11：6、14：12淘汰4號種子韓國隊組合林鐘勳／申裕斌。

同日女單8強上演4場中日大戰，結果頭號種子孫穎莎及國家隊隊友陳幸同，分別以局數4：1和4：0淘汰7號種子大藤沙月和6號種子另一日籍球手早田希娜，而將在4強挑戰孫穎莎的是另一日籍名將伊藤美誠，這名8號種子以4：1反勝次號種子國手王藝迪，陳幸同的對手則是以4：0橫掃日本隊張本美和的隊友王曼昱。

女雙8強方面，7號種子的韓國組合申裕斌／柳韓娜，以3：1反勝去年在亞洲賽封后的首號種子日本組合的大藤沙月／橫井咲櫻，但後者隊友4號種子日本組合張本美和／木原美悠，卻以3：0輕取另一對韓國組合金娜英／李恩惠。

王楚欽男單8強克林昀儒

男單8強方面，5號種子梁靖崑在國家隊「內訌」以4：3力克首號種子林詩棟；次號種子王楚欽則以4：0打敗13號種子中華台北隊的林昀儒。男雙8強的國家隊獨苗3號種子國家隊組合林高遠／林詩棟，則以1：3負6號種子中華台北組合林昀儒／高承睿，導致50年來首在世界賽無緣男雙獎牌。

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