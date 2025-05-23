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體育

體壇快訊：伍家朗大馬賽闖8強

【明報專訊】屬國際羽聯（BWF）超級500系列的馬來西亞羽毛球大師賽昨續演，8號種子的港隊星將伍家朗於男單16強以直落兩局21：18淘汰丹麥隊好手積安克，晉級後將與2號種子的國家隊好手李詩灃爭入4強。女單方面，頭號種子的國手王祉怡以直落兩局輕取隊友韓千喜，晉8強後將遇越南隊的阮垂玲。

拿玻里誓挫卡軍重奪意甲

意甲明晨將決出今季冠軍，以79分居首的拿玻里將在主場迎戰排14位的卡利亞里，這支前屆冠軍只要獲勝即可登頂，不用理會以1分落後居次的國際米蘭征戰中游球隊科木的賽果，對「藍黑軍」利好消息是前鋒拿達路馬天尼斯及中場大衛法迪斯已復操，是役有望披甲。

國足重召武磊戰世盃外

國足將於下月初在世界盃亞洲區外圍賽第3圈先征印尼隊後迎巴林隊，主帥伊雲高域昨點兵27人備戰，33歲的武磊傷癒回歸，是這名上陣已99場的前鋒踏入2025年後首列席，入籍兵塞爾吉尼奧續入選，球隊將於周六起於上海集訓。

帕奎奥7月復出再踏擂台

46歲菲律賓籍拳王帕奎奥日前在社交網宣布再戰擂台，已定於7月19日在美國拉斯維加斯復出，挑戰現任WBC次中量級冠軍、30歲墨西哥籍拳手巴里奧斯（Mario Barrios），這將是帕奎奥久休逾4年半以來的首戰。

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