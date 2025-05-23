傳廣州聯來季征港超 足總稱須尊重要求

微博日前傳出來季港超將有一支廣州球會參賽；內地傳媒人陳寧其後透露該隊為廣州聯。足總主席霍啟山昨出席國際青年足球慈善盃啟動禮時，證實有內地球隊查詢表達意願，「我們希望繼續推動港超，同時歡迎更多有質素球隊參與。足總正對接其申請及了解球會情况，大前提要符合足總要求及整個框架空間」。

足總總幹事張炎有則強調會謹慎嚴肅處理申請，考慮因素包括10至12隊的目標聯賽隊數及主場地點等，並會與港超聯賽會探討可行性。此外，張炎有透露有一、兩間甲組球會表達來季有可能升超，但待對方確實提交申請後，做好準備工作後再作公布。對上一次有內地球會出戰香港聯賽，為2016至20年征戰港超4季的富力R&F，但其後散班收場。

廣州聯今季以「廣州聯澳體會」名義出戰中國第4級別的中冠聯賽，在三水賽區晉級組排名第3，無緣全國總決賽爭升中乙。該隊主教練為去季曾執教港超標準流浪的中華台北隊前帥王家中，曾代表廣東隊出戰多屆省港盃的中場盧琳則兼任助教和球員。