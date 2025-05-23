港足U20下月逐慈善盃 與中日西小將較量 霍啟山冀助推青訓

日職U20選拔隊訪港 前日國腳井原正巳領軍

國際青年足球慈善盃6月6日先上演4強，季軍戰和決賽則在6月8日舉行，對賽戲碼有待公布。主辦方另於6月7日舉辦足球嘉年華及多元慈善隊伍友誼賽。主辦方指門票將經清水灣鄉村俱樂部內部分發，其中3000張門票將經不同非政府組織免費發放。清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光提到，撇除場地、邀請外隊等成本，是次活動的淨收益將撥捐清水灣鄉村俱樂部慈善基金，用作支持青年發展。

賽事焦點之一為邀請日職U20選拔隊出戰，日職聯賽會上周率先公布來港參賽資訊，並落實由日本前國腳井原正巳擔任球隊主教練。霍啟山提到香港足總上月與日本足協簽署合作備忘錄，這次邀請日職U20選拔隊來港為雙方交流打響頭炮，「簽署備忘錄後，我們很希望有實際內容和計劃；因此我們提出可否派出一支日本青年代表，最終達成共識我也很高興」。

港足下月友賽尼泊爾門票今午開售

港足U20為備戰此項賽事，周二已公布47人初選名單，涵蓋2005至08年出生球員。昨出席啟動禮的理文門將潘尚希表示，知道對手屆時均會強陣出擊，但相信做好自己便有望爭勝，「作為球員一定想贏，不理什麼對手，做好自己和賽前部署便有機會贏波」。

此外，足總公布港足下月5日晚上8時在香港大球場迎戰尼泊爾隊的友賽，門票今午2時起經網上平台Ticketflap開售，正價票160元、特惠票40元，每張票另收15元手續費。霍啟山另稱，正與啟德體育園協調下月10日亞盃外對印度隊售票安排，並會爭取安排港足賽前到主場館訓練適應。