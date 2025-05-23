港足U20下月逐慈善盃 與中日西小將較量 霍啟山冀助推青訓

【明報專訊】由清水灣鄉村俱樂部及中國香港足球總會聯合主辦的國際青年足球慈善盃下月6至8日假啟德青年運動場舉行。賽事邀請西乙馬拉加青年軍、日職U20選拔隊及湖北U18，與港足U20較量。足總主席霍啟山昨在賽事啟動禮指，希望藉賽事延續推動青訓方針，同時為下月10日港足首次在啟德主場館迎戰印度隊的亞洲盃外圍賽預熱。
日職U20選拔隊訪港 前日國腳井原正巳領軍
國際青年足球慈善盃6月6日先上演4強，季軍戰和決賽則在6月8日舉行，對賽戲碼有待公布。主辦方另於6月7日舉辦足球嘉年華及多元慈善隊伍友誼賽。主辦方指門票將經清水灣鄉村俱樂部內部分發，其中3000張門票將經不同非政府組織免費發放。清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光提到，撇除場地、邀請外隊等成本，是次活動的淨收益將撥捐清水灣鄉村俱樂部慈善基金，用作支持青年發展。
賽事焦點之一為邀請日職U20選拔隊出戰，日職聯賽會上周率先公布來港參賽資訊，並落實由日本前國腳井原正巳擔任球隊主教練。霍啟山提到香港足總上月與日本足協簽署合作備忘錄，這次邀請日職U20選拔隊來港為雙方交流打響頭炮，「簽署備忘錄後，我們很希望有實際內容和計劃；因此我們提出可否派出一支日本青年代表，最終達成共識我也很高興」。
港足下月友賽尼泊爾門票今午開售
港足U20為備戰此項賽事，周二已公布47人初選名單，涵蓋2005至08年出生球員。昨出席啟動禮的理文門將潘尚希表示，知道對手屆時均會強陣出擊，但相信做好自己便有望爭勝，「作為球員一定想贏，不理什麼對手，做好自己和賽前部署便有機會贏波」。
此外，足總公布港足下月5日晚上8時在香港大球場迎戰尼泊爾隊的友賽，門票今午2時起經網上平台Ticketflap開售，正價票160元、特惠票40元，每張票另收15元手續費。霍啟山另稱，正與啟德體育園協調下月10日亞盃外對印度隊售票安排，並會爭取安排港足賽前到主場館訓練適應。