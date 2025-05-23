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2025年5月23日星期五
熱刺驅「魔」稱「霸」 破17年錦標荒奪歐聯席 普斯迪高路盼闢長年成功 艾摩廉稱若遭唾棄願無償離曼聯
何詩蓓環地中海賽次站100自添銀
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大藤闖世乒女單8強 今混雙鬥黃杜配
佐高域今年泥地首捷 日內瓦網賽晉8強
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傳廣州聯來季征港超 足總稱須尊重要求
體壇快訊：伍家朗大馬賽闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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