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體育

佐高域今年泥地首捷 日內瓦網賽晉8強

【明報專訊】賽事次號種子的24座大滿貫得主佐高域，在ATP日內瓦網球公開賽男單次圈贏得今年首場泥地賽，以盤數2：0淘汰匈牙利籍球手富素域斯晉身8強，並為自己昨度過38歲生辰贈慶。

38歲的佐高域此前曾在蒙地卡羅和馬德里公開賽「一輪遊」，上周與英籍教練的名宿梅利「分手」，卻在日內瓦賽的復出戰以直落兩盤6：2、6：3挫富素域斯，將與曾在馬德里賽淘汰他的意籍8號種子阿蘭迪爭入4強。正為下周日展開的法國公開賽備戰的佐高域說：「這是我今年的首場泥地賽勝仗，這突破是好事。泥地賽是與別不同的，要求亦有分別。我這場比賽的發球是強項，令比賽變得容易。」打入8強的尚有頭號種子美籍的費利斯及俄籍4號種子卡查諾夫等。

薩維利夫抱恙 漢堡賽次圈止步

同日在德國舉行的ATP漢堡公開賽，頭號種子的東道主球手阿歷山大薩維利夫在次圈抱恙下，以盤數1：2受挫法籍選手阿歷山祖梅拿，與次號種子美籍的堤亞科同告出局；3號種子俄籍的羅比夫則輕鬆殺入8強。

WTA斯特拉斯堡網球國際賽女單8強方面，哈薩克籍4號種子雷芭堅娜以2：0淘汰波蘭籍的蓮妮蒂，率先打入4強；另2號種子美籍的艾瑪娜華露則在次圈過關晉身8強，但頭號種子美籍的彭古拉則被俄籍球手卡蓮絲嘉雅淘汰。

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