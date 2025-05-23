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體育

SGA壓約基治首膺常規賽MVP 加拿大第2將獲殊榮

【明報專訊】今季NBA常規賽帶領奧克拉荷馬雷霆成為聯盟一哥的26歲球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大，昨力壓丹佛金塊的上屆得主約基治，首膺年度最有價值球員（MVP）獎項，成為繼名宿拿殊後歷來第2名獲獎的加拿大籍球員。

基傑奧斯阿歷山大在今屆MVP選舉中獲得913分，力壓取得787分的約基治及470分的密爾沃基公鹿球星安迪度高安普等首次得獎，成為繼曾在2005及2006年兩次奪獎的拿殊之後，歷來第2名加拿大球員獲此殊榮，亦令聯盟近7年MVP皆由非美籍球員取得（編按：現已入籍美國的安必特在2023年獲獎時為喀麥隆籍）。

SGA昨受訪時表示：「我一直相信自己能成為一名出色的球員，這亦是推動我進步的動力。說實話能躋身NBA並贏得MVP是我小時候曾夢想的事，當時我只視為不可能的任務，但最終靠自己的努力一步步達成了。」據報隨着他成為MVP及勢入選年度最佳陣容，根據合約將可在今夏與會方簽下一紙4年總值2.94億美元（約23億港元）的新合約，刷新聯盟歷史。

溜馬反克紐約人 東決旗開得勝

賽事方面，印第安那溜馬昨於東岸決賽首戰克服在第4節中段最多落後17分劣勢，靠前鋒艾朗尼史密夫射入6記三分球，加上是役獨取31分及11次助攻的星級控衛哈利布頓完場前最後一擊攻入扳平兩分，打成125平手，結果戰至加時後以138：135力克紐約人先拔頭籌。

哈利布頓在第4節最後一擊逼和後做出該隊名宿「牙擦蘇」米拿的招牌「鎖喉」慶祝動作成賽後話題，他賽後笑言自己一直很想做這動作向他致敬，「但我保證不會做第2次，因這動作是屬於米拿的」。

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