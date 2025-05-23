何詩蓓環地中海賽次站100自添銀

相隔約半年復出再戰國際賽的奧運4牌得主何詩蓓，日前在摩納哥舉行的環地中海系列賽首站以兩金佳績收官，轉戰巴塞隆拿站率先出戰女子100米自由泳，先於早上的初賽游出55.18秒，以總成績次名出線。

男將何甄陶50自奪亞本屆首牌

結果這名27歲港隊星將在A級決賽再度決戰20歲荷蘭隊好手米露雲域（Milou Van Wijk），上站曾游出53.58秒、以0.18秒力壓對方的Siobhan，此戰則以53.88秒完成，終以0.32秒之差不敵米露雲域屈居亞軍，收穫銀牌。

另何甄陶同日出戰男子50米自由泳同取佳績，他先於初賽以22.35秒的第2快時間出線，再於A級決賽游出22.15秒，雖以0.21秒之差不敵埃及隊的艾阿拉比（Abdelrahman El-Araby），但仍取得今屆首面獎牌摘銀而回。至於在上站男子200米蛙泳摘銀的港將趙浩俊，今站在此項目再次躋身A級決賽，惟最終以2分13.41秒完成位居第5名。