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體育

何詩蓓環地中海賽次站100自添銀

【明報專訊】港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）日前於西班牙巴塞隆拿轉戰環地中海系列賽次站，首日出戰女子100米自由泳，於決賽游出53.88秒摘下銀牌，暫於今屆賽事獨取2金1銀。至於另一港將何甄陶則在男子50米自由泳同摘銀，拿下今屆賽事首面獎牌。

相隔約半年復出再戰國際賽的奧運4牌得主何詩蓓，日前在摩納哥舉行的環地中海系列賽首站以兩金佳績收官，轉戰巴塞隆拿站率先出戰女子100米自由泳，先於早上的初賽游出55.18秒，以總成績次名出線。

男將何甄陶50自奪亞本屆首牌

結果這名27歲港隊星將在A級決賽再度決戰20歲荷蘭隊好手米露雲域（Milou Van Wijk），上站曾游出53.58秒、以0.18秒力壓對方的Siobhan，此戰則以53.88秒完成，終以0.32秒之差不敵米露雲域屈居亞軍，收穫銀牌。

另何甄陶同日出戰男子50米自由泳同取佳績，他先於初賽以22.35秒的第2快時間出線，再於A級決賽游出22.15秒，雖以0.21秒之差不敵埃及隊的艾阿拉比（Abdelrahman El-Araby），但仍取得今屆首面獎牌摘銀而回。至於在上站男子200米蛙泳摘銀的港將趙浩俊，今站在此項目再次躋身A級決賽，惟最終以2分13.41秒完成位居第5名。

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