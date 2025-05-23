熱刺驅「魔」稱「霸」 破17年錦標荒奪歐聯席 普斯迪高路盼闢長年成功 艾摩廉稱若遭唾棄願無償離曼聯

曼聯此役上半場形勢稍佔上風，多次於右路靠翼鋒阿密特迪亞路製造威脅，包括16分鐘一記窄角度施射遠柱僅僅柱邊出界。反觀熱刺戰至42分鐘藉中場柏比沙亞一次左路傳中，在門前欲接應的翼鋒比蘭莊遜力爭之下，令緊貼他的「紅魔」守將勞基梳爾情急下手臂觸碰皮球後反彈到門前，莊遜補一腳入網，助熱刺半場領先1：0。

下半場曼聯續主導形勢，並於68分鐘取得黃金機會，熱刺門將古里莫維卡里奧欲接住敵軍開出的罰球時被隊友蘇蘭基撞甩皮球，曼聯前鋒海倫隨即頭槌攻門，但被熱刺中堅雲迪尹及時護空門。其後中場般奴費南迪斯及後備上陣的翼鋒阿歷真度加拿祖均曾禁區內失機，最終熱刺力保1球優勢力克曼聯，今季4次交鋒全勝，繼1983／84年球季的歐協盃（歐霸前身）後再奪歐洲賽錦標，隊史第3次封王，亦是球隊自2007／08年贏得英格蘭聯賽盃之後，近17年首座冠軍。

孫興慜效力10年初奪標 「感覺棒極」

熱刺主帥普斯迪高路表示，明白這個冠軍對球會的意義，又認為這次成功，只是邁向成功的第一步，「這是一支年輕球隊，正在建立中，仍未竣工。我的想法是今次摘冠只是未來5至6年成功的開始」。惟普斯迪高路承認球會董事局從沒與他會晤洽談未來，此際可做的是「返回酒店與親友一起乾杯慶祝，為明（今）天的倫敦市內勝利巡遊做準備，之後是下周一與家人快樂地去度假」。

熱刺今季英超成績不濟，現只能排尾四，故此一直盛傳亦與傳媒關係欠佳的普帥將在季後被革職，而相比於他的前途未卜，這仗於67分鐘才後備上陣的隊長孫興慜卻顯得心花怒放，這名已效力10年的32歲韓國國腳說：「曾經17年無冠，今（昨）天辦到了……或許今（昨）天我就是這球會的傳奇……感覺棒極了。這一直是我的夢想。我現在是世上最幸福的人。」

曼聯來季缺席歐聯料損失逾10億

另曼聯主帥魯賓艾摩廉並未為功虧一簣而自責，並說：「我不會為落敗自辯，那並非我的風格，只能稱失敗令人真的很難受。如果董事局和球迷認為我不是繼續領軍的合適人選，我明天便可離開，不會談任何賠償事宜……但我不會辭職……我對我的工作非常有信心。我不會改變自己的做事方式。 」據報失落歐霸以致無緣下季歐聯，將令曼聯在比賽獎金、門票、直播和商業贊助等共損失1億鎊（約10.5億港元）收入。曼聯及熱刺將在下周日晚分途在主場踢英超煞科戰，對手分別是阿士東維拉及白禮頓。