迪布尼以勝告別阿堤哈德 曼城贏般茅歐聯席在望

曼城將豎銅像表揚貢獻

洛迪養傷8個月後復出

曼城今季最後一次在阿堤哈德球場出賽，同時是迪布尼作為「藍月」球員的謝幕戰，賽前在看台展出其圖像的Tifo巨型拼圖，大量球迷戴上這名隊長肖像的面具致敬。曼城亦宣布將為迪布尼於主場外豎立銅像表揚他效力10年的貢獻，並贈終身季票，待遇跟高柏尼、大衛施華及阿古路等名宿看齊。

曼城憑日前在英格蘭足總盃射失12碼的埃及隊翼鋒馬莫殊遠射建功，加上貝拿度施華與尼高干沙利斯各入1球，在下半場雙方各有一人被逐下，以3：1挫尾段破蛋的般尼茅夫。而養傷8個月的金球獎得主洛迪卡斯簡迪終復出，於83分鐘後備上陣。

藍月賽後37戰68分升上第3，比第4至6名的紐卡素、車路士及阿士東維拉多2分，爭前五取下季歐聯席位佔主導，下周日煞科將作客富咸；新科足總盃冠軍水晶宮則4：2反勝狼隊，亦在主場獲勝歡送完季離隊的35歲隊長祖爾禾特。

曼城賽後為正選上陣69分鐘的迪布尼安排歡送儀式，球場銀幕播放曼城高層、名宿、隊友及其家人等祝福說話，領隊哥迪奧拿期間感觸落淚，似不捨這名共事9年的愛將。迪布尼全場掌聲中攜家人再入場，獲贈紀念球衣並被隊友們拋起慶祝。

迪布尼感言：曼徹斯特永遠是我家

為曼城上陣421場入108球、贏得16項錦標的迪布尼在告別講話表示，曼徹斯特永遠是他的家，獲建銅像代表他將永遠是曼城一部分，「我的孩子都在這裏出生，與妻子完美地融入這個城市，沒想到一留就是10年。我和隊友一起贏得所有能贏的冠軍，讓這間球會變得更偉大。無論有沒有我，球隊未來都會繼續獲勝，我亦相信很快便會回來再見」。