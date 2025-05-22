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2025年5月22日星期四
黃杜配世乒賽闖4強 連續兩屆鎖定混雙獎牌
齊任學生運動員獎典禮嘉賓 蘇樺偉楊文蔚互賀婚訊
時代廣場辦曼聯球衣珍藏展 林嘉緯盼港將「傳承」友賽建功
傑志3：1技壓南區 首屆港超U22足總盃封王
藉對手傷退 伍家朗大馬賽晉16強
體壇快訊：港隊殘疾劍擊世盃掛3銅
電視精選
迪布尼以勝告別阿堤哈德 曼城贏般茅歐聯席在望
SGA轟31分 雷霆西決首戰挫木狼
足壇快遞：比寧咸季後開刀唞3個月
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【明報專訊】（請看附圖）
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