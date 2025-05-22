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體育

傑志3：1技壓南區 首屆港超U22足總盃封王

【明報專訊】港超U22足總盃決賽昨晚在九龍灣公園上演，傑志憑兩名小將馬斐、陳丞臻及超齡球員迪美路夫各建一功，以3：1力挫冠忠南區，奪得首屆賽事冠軍。

傑志今屆8強5：0大炒標準流浪，4強以3：1挫東方；南區則8強2：1險勝港會，4強戰至互射12碼4：3贏北區，昨仗超齡球員正選包括37歲港足前鋒史提芬彭利拿等，借將趙聡悟也能倒戈上陣。

伍健否認聘加利韋特掌帥

「藍鳥」10分鐘有祖連奴射門被南區門將陳嘉昊撲出不遠，前鋒馬斐門前頭槌補中先開紀錄。南區小將莊晉29分鐘接應中堅黃浩然頭槌助攻扳平完半場。傑志的陳丞臻48分鐘接應傳中建功再領先2：1。南區為收復失地，80分鐘換入完季將掛靴的前港腳鞠盈智，惟門將陳嘉昊於補時階段棄門而出下，被藍鳥後備入替前鋒迪美路夫射入空門奠勝，傑志終勝3 ：1，奪首屆港超U22足總盃。

傑志會長伍健賽後透露來季人腳仍需待落實新教練才能決定，否認由港足前帥加利韋特接掌傳聞，並說：「如果外援可以等就留下，若外面有較好合約可以離開，雙方會公平原則處理。我們去年也有些很貴合約，未來要看看應否再簽3年的合約」。至於下季能否續以旺角大球場為主場，他說：「到時再看怎樣吧，有就有，無就無。」

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