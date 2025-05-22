時代廣場辦曼聯球衣珍藏展 林嘉緯盼港將「傳承」友賽建功

銅鑼灣時代廣場2樓中庭昨起展出多件曼聯落場版簽名球衣及裝備，包括般奴費南迪斯、卡斯米路和阿歷真度加拿祖等現役球星球衣、門將奧拿拿的手套，還有基斯坦奴朗拿度（C朗）和將訪港的門將雲達沙珍貴球衣。

紅魔球星下周現身出席簽名會

兩位港足名宿「宜嘉」盧均宜與林嘉緯及港足入籍前鋒史提芬彭利拿昨出席預展。林嘉緯於2013年7月代表傑志友賽2：5負曼聯一仗遠射攻破紅魔大門，這名39歲標準流浪助教笑言，期待黃威和顏卓彬等港足中場能夠「傳承」遠射建功，「當然對英超球隊入波運氣是一部分，最緊要放膽嘗試」。來季續留冠忠南區的「肥彭」則希望交換到般奴和卡斯米路的球衣，笑言「兩件都想要」，他亦認為友賽曼聯有助港足球員寓賽於操兼提升默契，以準備下月10日亞洲盃外圍賽主場鬥印度隊。

此外，展內設有期間限定店出售現役曼聯球星簽名球衣等商品；曼聯將於下周五晚友賽港足，主辦方表示月底將邀請一名紅魔現役球星到時代廣場出席簽名會，門票發售平台將再作公布。