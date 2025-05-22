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體育

齊任學生運動員獎典禮嘉賓 蘇樺偉楊文蔚互賀婚訊

【明報專訊】屈臣氏集團香港學生運動員獎踏入20周年，昨於伊利沙伯體育館舉行頒獎典禮，今屆有993名學生運動員獲嘉許。香港殘疾田徑名將「神奇小子」蘇樺偉，以及香港女子跳高紀錄保持者「跳高女神」楊文蔚各在宣布婚訊後，首次出席大型活動任嘉賓，在多重喜悅之下勉勵學生運動員奮勇追夢。

楊文蔚勉學生享受成功和辛苦

蘇樺偉今年3月與同為殘疾田徑港將的任國芬結婚，楊文蔚則上月底宣布與相戀12年的前港乒代表孔軍凱結束愛情長跑。兩人公布婚訊後首次出席大型活動任嘉賓，在受訪前互相祝賀。楊文蔚透露將於明年舉行婚禮，又稱參與頒獎禮也相當喜悅，「自己曾得過此獎，那時我很開心，現在也感受到大家的開心和正能量」。她又寄語學生除了享受成功喜悅，也要享受訓練辛苦。

蘇樺偉5次參加殘奧贏取多面獎牌，是不少特殊學生運動員追夢目標。今屆得獎者亦有不少為港爭光的特殊學生，他強調每位運動員各有難處，勉勵後輩為夢想進發，「雖然我已是過來人，但也在和後輩們互相學習」。

麥氏三鐵兄妹同得獎

跆拳道港將視盧蔚豐榜樣

今次有一對兄妹得獎者，哥哥麥宸畝與妹妹麥珈璧同憑藉三項鐵人佳績站上頒獎台，麥宸畝更連續3年得獎，妹妹直言以哥哥為榜樣，將來運動員路上亦會追隨其步伐；剛考完中學文憑試（DSE）的跆拳道港將林珈晞提及，港隊師兄盧蔚豐去年首戰巴黎奧運，鼓舞他努力前進；得獎還有仍讀小學的羅心渘，這名港青隊員接觸花式跳繩4年，早前在泰國皇后盃參加9個項目勇奪7面金牌。

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