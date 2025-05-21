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體育

黃杜配闖乒乓世界賽8強

【明報專訊】乒乓球世界賽昨續於卡塔爾多哈上演，3號種子港隊星級組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹於混雙延續強勢，在16強以局數3：1力克巴西隊的迪奧杜洛／高橋姬莉亞，將與7號種子的西班牙隊好手艾華路羅比斯／肖瑤茜爭入4強。

3屆世界賽混雙銅牌得主的黃鎮廷／杜凱琹，賽前明言期望今屆再爭獎牌兼突破過去銅牌成績。二人今屆以3號種子身分出戰連過兩關後晉16強，昨面對11號種子的巴西隊好手迪奧杜洛／高橋姬莉亞，以局數4：1（11：9、8：11、11：6、11：2）拿下勝利，8強將鬥7號種子的西班牙隊好手艾華路羅比斯／肖瑤茜。

單打方面，同日雙線出戰的杜凱琹於其後在女單次圈激戰下以3：4僅負意大利隊的蒙法甸妮出局。至於黃鎮廷同樣雙線出擊下於男單次圈以4：1淘汰法國隊好手波列，將與世界排名第2的國家隊名將王楚欽爭入16強；另一港將林兆恒則直落4局不敵國家隊「世一」林詩棟。

王楚欽球拍賽前受損 中國乒協提訴

另外，王楚欽日前伙拍女單「世一」孫穎莎出戰混雙次圈，惟這名世界二哥的球拍在賽前檢測環節時受損，其中一面的海綿裂開，他與教練蕭戰向賽會交涉後，裁判終同意他更換球拍出戰，最終二人亦直落3局淘汰羅馬尼亞隊對手晉級16強。

事後中國乒協向國際乒聯提出抗議和申訴，主席王勵勤亦要求調取監控鏡頭及調查事件原因，並希望往後賽事更換更大更安全的球拍檢測容器。國際乒聯昨回應指，事發後已第一時間要求所有裁判在工作過程中小心謹慎對待球拍，同時強調球拍檢測團隊的操作程序正確無誤，並承諾將深入調查今次事件，其後將公布結果。

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