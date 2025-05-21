蔡俊彥攜花劍金牌凱旋 彌補3年前決賽遺憾 盼回報支持者

27歲港隊花劍二哥蔡俊彥在花劍大獎賽上海站表現突出，戰至決賽以15：12擊敗意大利隊名將、2023年世界賽金牌得主馬連尼。Ryan認為這面金牌是他生涯新的起點，亦彌補2022年韓國仁川站冠軍戰反勝為敗、輸給同一對手的遺憾。他坦言今次封王的意義不僅聚焦個人，更是回報支持者們，「終於對得住重視我的人，因為要支持一個經常都輸的運動員真的很辛苦，希望我取得好成績都會令他們開心」。

調整器材致勝關鍵 冀未來衝世一

蔡俊彥又透露今站取勝關鍵為調整器材，早前他在世界盃加拿大站小組賽斷了3把劍，情急下向美國隊借劍，發覺很順手，這成為他換劍的契機，「之前覺得不會因為器材而影響發揮，但認真回想才發覺，原來劍的問題困擾我很久」。他初出茅廬時，曾為自己定下「世界第一」的目標，追夢過程才發現難以實現，他希望記住今次摘金的狀態，加上繼續用回現在順手的劍，期望往後生涯再有機會衝擊「世一」。

花劍2024／25年賽季已結束，根據最新世界排名，蔡俊彥由第32位升上17位。總結今季表現，Ryan認為已做好本分，「雖然不是很圓滿，但很感謝身邊人的陪伴」，更透露曾一度因失落打算休賽，但因教練與家人而決定續戰，這也令他發覺應要更加珍惜身邊人。

蔡俊彥又表示當下會先慶祝，不急於去定下一個目標，「可以開心就先開心」。他笑言兩名意大利籍教練曾於賽前表示，若他能取得好成績，將會染髮慶祝，「這比食菠蘿披薩還慘！什麼顏色暫不透露，但我會兌現他們要求」。據悉他已報名月底於啟德體育園體藝館上演的挑戰盃劍擊賽，至於下月的亞洲賽及7月的世界賽，他也期望與隊友一起衝擊獎牌。