熱刺中場殘缺 艾摩廉誓領紅魔標尾會

曼聯壓制樸路可斷熱刺創造

防守集中應付死球兩路傳中

上周車路士教頭馬利斯卡在英超險勝紅魔後，形容對方「懂得怎樣抗衡勁旅」，又謂「沒預期他們如此貼身地人盯人，我看了（最近）五六七仗都未見過」。先撇開自抬身價嫌疑，馬利斯卡之言着實反映曼聯某些特質。其一為於失敗的這一年，出現揀波踢心態；其二乃艾摩廉曾坦承的，麾下普遍依然較習慣前朝的主打防反transitional football，陣地戰圍攻往往老鼠拉龜，繼而經常要靠Maguire做帶刀侍衛打救。

熱刺的超高位防線與全攻型，理論上適合曼聯發揮，惟也先要守得穩。回顧上次交鋒的賽前預測，便指明占士麥迪臣痊癒候命，可打爆艾摩廉慣用陣式的天然中場缺陷——即是難阻十號球員於中路自由活動，除非回防補位的意識紀律很強，而紅魔顯然未足。本來麥迪臣以外，古路施夫斯基同具類近作用，無奈二人皆提早唞暑，再數落去的熱刺創造力泉源已是右閘柏度樸路。以目前紅魔的人腳及戰術進度，絕對有條件牽制甚至壓制樸路；剩下要留意的除了死球，就是面對傳中時的尾柱盲眼位。

實際看看上述那場對碰，熱刺雖憑麥迪臣一箭定江山，曼聯卻也不乏機會，只是悉數失諸交臂。無疑紅魔埋門不濟屬痼疾，但運氣似是集中在歐霸，幾乎無關對手特點（畢爾包與里昂／法甲體力化媲美英超），頻頻數糊純粹腳風使然。如今熱刺痛失兩員大腦，曼聯則強陣出師，只餘利辛度馬天尼斯及馬菲斯迪歷特未復操，攻力此消彼長，重訪新聖馬美斯球場亦佔心理優勢。

有趣是兩名主帥備戰方針迥異。艾摩廉選擇以戰養戰；普斯迪高路決意齋操免傷，正選4人防線和門將過去兩周僅樸路上陣一小時。傳統智慧乃唞得多會生鏽，普斯迪高路究竟是天才抑或白癡，黎明前後自有分曉。

文：蘇柏高