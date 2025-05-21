曼聯歐霸決戰熱刺 兩帥尋救贖 英超淪喪冀捧盃挽聲威 歐聯一席勢左右新季組軍

【明報專訊】兩支英超球隊熱刺與曼聯今季英超成績不濟，在歐霸卻一路高歌晉身決賽，明晨會師西班牙畢爾包的新聖馬美斯球場爭冠兼搶奪下屆歐聯入場券，一個錦標關乎全季成敗得失甚至來季組軍方向，也成為兩隊主帥普斯迪高路與魯賓艾摩廉的救贖之戰。
曼聯歐霸勇銳成唯一不敗軍
曼聯與熱刺今季英超連場不勝暫分列16及17位，雖已護級成功，但離降班區只有一線之差，尚餘煞科末輪都勢成兩隊歷來英超最差一季，歐霸落敗一方將一無所獲。不過，「紅魔」在今屆歐霸表現突出，14戰9勝5和成唯一不敗之師，包括8強次回合加時落後兩球下以5：4反勝里昂，力爭連續3屆有盃落袋；3名球員達洛治、利尼約路與約舒亞舒克斯昨均已傷癒復操，有機會趕及復出。
巴西鋒將根夏快入魔 再斟戴納
據報曼聯完季後將落實狼隊的巴西國腳馬菲奧斯根夏加盟，同時斟介葉士域治前鋒利安戴納，因此歐霸封王從而參加下季歐聯，既帶來龐大收入助下季組軍，亦可重振艾摩廉的聲望。
曼聯近3次盃賽決賽贏2次，去年底辭退坦夏格後艾摩廉走馬上任，這名40歲葡籍少帥在球員時代曾為賓菲加出戰2014年歐霸決賽，終互射12碼不敵西維爾。他賽前稱歷史上無人會記得落敗者，入決賽就必須要贏，對熱刺將是場知己知彼的較量，「今季我有種挫敗感，即使贏得歐霸從而參加歐聯，都不足以彌補今季英超差勁表現，但我們必須以冠軍回報球迷的支持」。
紅魔陣中多名球員均經歷過歐霸決賽失利，翼鋒阿密特迪亞路先後隨曼聯和格拉斯哥流浪均輸12碼屈居亞軍，他稱會祈禱第3次參與決賽能夠如願。至於以7球領先歐霸射手榜的隊長般奴費南迪斯，早前蟬聯及第4次當選曼聯年度最佳球員，他寄語迪亞路、阿歷真度加拿祖及海倫等年輕鋒將下季要挺身而出，取代他獲此獎項。
熱刺3挫紅魔爭破17載錦標荒
熱刺曾於1972及1984年贏得歐霸前身的歐洲足協盃冠軍，上次奪冠則是2008年英格蘭聯賽盃，今季在英超及英聯盃8強「三殺」曼聯，但中場占士麥迪臣及鋒將古路施夫斯基均因傷提早收咧，惟前者仍有隨隊赴西班牙為隊友打氣。若終止熱刺長達17年錦標荒，與球迷關係緊張的普斯迪高路或能保住帥位。隊長孫興慜因傷缺陣一個月後於近兩仗已復出，這名32歲韓國隊射手稱，希望得到效力熱刺10年來首冠，彌補2019年歐聯決賽負利物浦的陰霾，「歐霸決賽將是我人生中最重要的一天，希望能為球隊創造歷史。我們肯定是更想贏的一方，會從當年歐聯決賽汲取教訓」。
熱刺vs.曼聯 now643台 明晨03：00直播