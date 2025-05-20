體壇快訊：港足Ｕ22點兵下月赴泰兩友賽

5港將今戰滑浪風翼歐洲賽

中國香港滑浪風翼代表隊昨宣布派出何允輝、周梓熙及魏瑋恩率領首亮相國際賽的兩名青年隊小將廖榮毅和盧俊然，角逐今日於土耳其烏爾拉市展開的滑浪風翼歐洲賽。此外，前滑浪風帆港隊奧運代表何智豪與陳晞文則聯同另外3名港將到台北及新北市參加首度將滑浪風翼加入競賽項目的世界先進運動會。

黃鎮廷林兆恒世界賽闖次圈

港乒「一哥」黃鎮廷昨在卡塔爾多哈上演的乒乓世界賽男單首圈，以直落4局輕取加拿大隊華裔球手李元璋，隊友林兆恒則以局數4：1擊敗印度隊球手，晉級次圈後將硬撼國家隊「世一」林詩棟；港隊女雙方面，首圈因對手退賽自動晉級的朱成竹／吳詠琳，次圈直落3局淘汰埃及隊組合，躋身16強。

邁阿密吞3蛋近7戰1勝

國際邁阿密昨美職在阿根廷球王美斯踢足全場下，主場以0：3不敵奧蘭多城，賽後被對方反超跌至東岸第6位，各賽事近7戰僅1勝；上季總冠軍的洛杉磯銀河僅藉鋒將馬高列奧斯梅開二度，主場以2：2逼和FC洛杉磯，聯賽14輪過後仍未開齋排西岸榜尾。

小Ｃ朗起孖助葡U15登頂嘗封王滋味

葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）的14歲長子小C朗，昨再為葡萄牙U15在克羅地亞舉行的青年賽上陣，擔任正選的他在上半場頭頂腳踢兩度破網，首在國際賽建功後更模仿其父招牌「Siu」慶祝動作，最終助葡軍以3：2擊敗東道主的克羅地亞U15奪冠捧盃。

許建德創辦資助計劃冀培養港產世界冠軍

騰峰計劃昨宣布即日起至下月27日接受23項運動項目的現役港隊代表申請，屬全港首個完全由運動員管理的體育基金。計劃委員會成員由香港賽車手兼創辦人許建德、歐陽若曦、七人欖球名宿姚錦成、空手道李振豪、網球陳詠悠及短跑黎振浩共6名本地體壇人士組成，冀透過這項非牟利資助計劃，發掘和培養香港下一代世界冠軍。

PSG香港學院下月底辦大灣區青少年賽

巴黎聖日耳門香港學院（PSG Hong Kong Academy）昨宣布，繼今年初在澳門後，將於下月28至29日在宣道國際學校舉辦「青少年粵港澳大灣區錦標賽」香港站，並獲周大福人壽冠名贊助，預計將吸引來自粵港澳大灣區約30支隊伍超過1000名U9至U15青年球員及其親友，角逐U9、U11、U13及U15的4個年齡組別冠軍殊榮。