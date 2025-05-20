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體育

雷霆隔9年再闖西決 SGA領銜大破金塊 明早先迎木狼

【明報專訊】西岸頭號種子奧克拉荷馬雷霆昨於NBA季後賽次圈「搶七戰」末節最多領先43分，加上星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大獨取全場最高35分下，主場以125：93大勝有主將艾朗哥頓帶腳傷上陣的4號種子丹佛金塊，總場數贏4：3晉級，相隔9年再度重返西岸決賽。

金塊前鋒艾朗哥頓上仗因腳傷提早離場，據報被診斷為二級左大腿後肌拉傷，料要數周才能康復，但他昨仗仍為球隊正選披甲，並協助金塊首節領先26：21。不過雷霆在第2節藉主將謝倫威廉士單節轟入17分，加上逼使金塊出現8次失誤，單節打出39：20攻勢，以60：46反超前完半場。

MVP大熱SGA轟35分 主場大勝金塊32分

雷霆第3節再藉基傑奧斯阿歷山大單節交出11分，為球隊擴大至25分優勢。最後一節金塊已無力回天，更在剩餘9分36秒已提早收起貢獻20分、9個籃板及7次助攻的星級中鋒約基治等主將，雷霆終反勝125：93，總場數4：3淘汰金塊，也自2015／2016年球季以來再闖西岸決賽，對手將是以場數4：1淘汰金州勇士的明尼蘇達木狼，兩隊明早8時半將在雷霆主場展開首場對決。

雷霆主帥形容為「終生記得的比賽」

贏波功臣兼今屆常規賽年度最有價值球員（MVP）大熱門的「SGA」，賽後承認出戰這場生死戰前感到很緊張，「我們知道如果沒有拿出最佳狀態，一切都會白費，但我認為這種緊張感是激勵了自己，幫助我打出好表現」。主教練丹尼奧也讚揚麾下成功應對壓力，並形容這場比賽極具意義，「今場是人生其中之一、早上醒來便會終生記得的比賽」。

另外，密爾沃基公鹿早前在東岸季後賽首圈以場數1：4遭印第安那溜馬淘汰後，盛傳30歲星級前鋒「字母哥」安迪度高安普對來季離隊他投抱持開放態度，據報他預計在下周將與球隊高層舉行會議討論未來。

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