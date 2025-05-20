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體育

意甲周六定冠軍 拿玻里國米齊和波失分 爭霸續保懸念

【明報專訊】拿玻里昨在意甲尾二輪作客與帕爾馬互交白卷，賽後37戰得79分，續以1分力壓主場完場前被拉素逼和2：2的次席國際米蘭，只要周六凌晨主場挫卡利亞里，便可3季內第二度稱王。

拿玻里上場意甲主場被熱拿亞逼和後，昨仗作客再遇上急需搶分護級的帕爾馬頑強抵抗，結果只能交出7次射門僅2次中框的攻門，翼鋒保列坦奴笠射及中場麥湯米尼主射罰球俱告中楣彈出，最終悶和0：0再度失分，近兩仗共失4分。主教練干地賽後無奈地說：「這是我歷來最艱辛的一季。我已付出一切，超越個人極限，已筋疲力盡……我們已經接近意甲冠軍，但仍需邁出最後一步。最後一仗將在主場舉行，我們將得到球迷全力支持。」

祖雲爭四形勢佳 米蘭來季無緣歐戰

同時作賽的國際米蘭亦告失掉兩分，這支歐聯決賽分子雖憑中堅恩比斯錫和翼衛杜費斯建功兩度領前，但被拉素37歲後備上陣前鋒柏度洛迪古斯先在72分鐘建功，後於90分鐘射入12碼扳平2：2完場。無獨有偶，國米主帥「細恩」施蒙尼恩沙基與干地此役同因投訴過激領紅被逐，無緣最後一輪分別作客科木及迎戰卡利亞里督師。

另外，祖雲達斯主場2：0輕取烏甸尼斯後升上第4，領前排第5及6位的羅馬及拉素分別1分和兩分，爭前四出席下季歐聯形勢取主導；「首都狼」主場3：1擊退於21分鐘便以寡敵眾的AC米蘭，令排第9的米蘭篤定無緣下季歐洲賽。

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