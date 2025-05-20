華迪完美告別李斯特城 抵500戰入200球里程

效力13載 稱開心比失落多

華迪上月底宣布離開效力13年的李斯特城，由於此前已確認他將不會參與下周日煞科作客般尼茅夫，這仗球隊今季主場謝幕戰，亦成為這名38歲射手的告別戰，續任隊長兼正選的他亦不負眾望，在28分鐘快速反擊射門破網，球場大熒幕隨即顯示這名英格蘭前國腳肖像及200的字樣，加上小將麥卡迪亞69分鐘建功，助李城以2：0擊敗同樣已篤定降班的葉士域治，取得今季聯賽第6場勝仗兼反壓對方微升18位。

日本前國腳岡崎慎司等前隊友賽後都有到場歡送華迪。這名老將今季英超上陣35場入9球交出4次助攻，賽後在場上向球迷表達謝意，「在這裏開心的事遠比失落多，我從沒想過球隊能夠參與歐聯、會贏得英超冠軍。我享受在這裏比賽每一分鐘，期待繼續關注這間我熱愛的球隊，李斯特城會在我的心中」。華迪協助李城於2015／16年首奪英超冠軍，並贏得英格蘭足總盃和社區盾各一次，以及兩次英冠冠軍，他完季約滿後去向未定。