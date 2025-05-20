阿仙奴三連亞續戰歐聯 賴斯建功破紐卡素 阿迪達追夢不停步

奧迪加特冀汲取教訓化動力

阿仙奴賽前在英超及歐聯5戰2和3負，並有鋒將米基爾馬連奴停賽，紐卡素則有射手阿歷山大伊沙克賽前操練觸傷鼠蹊缺陣，但喜鵲開賽後仍能反客為主，若非「兵工廠」門將大衛拉耶首16分鐘內連續瓦解4個致命攻門，球隊早已先失。上半場大難不死的阿仙奴於55分鐘取得全場唯一入球，奧迪加特右路傳中予禁區頂的中場拍檔賴斯第一時間射入，助球隊全取3分。

阿仙奴領隊阿迪達賽後說：「很多原因導致己隊未能實踐夢想，我們需要確保繼續追夢的步伐，不能讓它變模糊，並需確保來季以積極和熱情的態度達成心願。」奧迪加特則說：「我們需為今季所做的自豪，尤其是歐聯，球隊在該賽事走勢不錯和獲得寶貴經驗，但亦要承認英超成績不夠好，須從中獲教訓，化為下季做得更好的動力。我們必須記着失冠的痛楚，來季捲土重來。」

煞科日5隊爭3歐聯席

此外，紐卡素領隊艾迪賀維對爭奪下季歐聯入場劵持樂觀態度，「我們在英超排名仍有優勢，現在最重要的是末輪主場迎戰愛華頓做好自己」。喜鵲與車路士和阿士東維拉同得66分，排第7的森林僅落後1分；少踢1場暫列第6的曼城，若明晨主場對般尼茅夫不敗，至少已可追至與紐卡素同分，並以較佳得失球差升上第3；至於剛首奪英格蘭足總盃的水晶宮同日將在主場迎戰狼隊。

另外，今季英超盟主利物浦今晨英超作客白禮頓前，除了已跟新星右閘干拿巴特利續約4年，據報已接近完成斥資2950萬鎊（約3.1億港元），與利華古遜右翼衛謝利美費林邦簽約5年，並盛傳已積極斟介身價達4500萬鎊（約4.7億港元）的般尼茅夫左閘米路斯卻基斯，完成一對閘衛交替，以上舉措也意味左閘安德魯羅拔臣及森美卡斯或將離隊。