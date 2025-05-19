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體育

足壇快遞：士砵亭反壓賓菲加衛冕葡超

【明報專訊】季中有主帥魯賓艾摩廉轉投曼聯的士砵亭，昨在葡超最後一輪主場以2：0勝甘馬雷斯，賽後34戰得82分，以兩分反壓作客與布拉加各一言和的宿敵賓菲加衛冕，而後者的37歲阿根廷籍翼鋒迪馬利亞賽後稱將在季後離隊。賓菲加與士砵亭將於下周日在葡萄牙盃決戰。

迪比利壓格連活特膺法甲神射手

法甲亞軍馬賽昨在煞科戰藉格連活特梅開二度，主場以4：2挫雷恩，惟該前鋒此役因主射12碼「宴客」，累計入21球看齊巴黎聖日耳門的奧士文尼迪比利，而後者因12碼入球比格連活特少6個而成為最佳射手。另聖伊天主場負圖盧茲2：3後排尾二，成為第2支降班球隊，尾三的蘭斯則需參戰留班附加賽。

燕豪芬26次荷甲登頂

燕豪芬昨晚在荷甲末輪憑比列錫、盧克迪莊及馬利克刁文先後建功，作客以3：1輕取鹿特丹斯巴達，賽後34戰得79分，以1分力壓次席的阿積士衛冕，第26次稱王。賽前4場聯賽僅得兩分的阿積士，藉隊長中場佐敦軒達臣取得今季首球，助球隊主場以2：0勝川迪。

FC沙迦亞冠2絕殺獅城奪冠

亞冠盃2決賽昨晚於新加坡的碧山體育場舉行，佔主場之利的新加坡球隊獅城水手卻在74分鐘，被來自阿聯酋的FC沙迦攻破大門先落後。獅城水手及後在補時1分鐘扳平1：1，但FC沙迦於6分鐘後絕殺得手，終以2：1險勝封王。

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