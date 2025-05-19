阿爾克馬爾七人賽封王 挫衛冕白禮頓初戰即登頂 傑志女足首主場揚威

荷甲球隊阿爾克馬爾與英超球隊白禮頓的兩支梯隊，雖各自僅以次名出線盃賽，但昨早在8強分途擊敗7屆冠軍阿士東維拉及北愛爾蘭球隊拉恩後，再先後淘汰韋斯咸及日職球隊橫濱水手會師決賽；上屆首度在盃賽掄元的白禮頓上、下半場與AZ互交白卷，雙方須以「4打4」黃金入球方式決勝負，最終AZ門將Zeggen遠射得手，以1：0險勝白禮頓，初次參戰即奪冠而回。

港足U22流浪碟賽4強止步

小將湯允禧認不甘 盼偕同輩提升水平

至於港足U22及標準流浪昨早在碟賽分別力挫李斯特城及新加坡木球會後晉級4強，惟流浪面對港會隊長選手隊，整場陷入苦戰下以0：2落敗；港足U22在另一場雖憑從英國歸隊參賽的湯允禧的入球一度領先，但對手友誼聯精選隊完場前扳平，最終在互射12碼階段負1：2，雙雙無緣決賽。

昨攻入兩球的湯允禧賽後認為，這次參賽是次好經驗，「昨（前）天只有短時間上陣機會，原本心裏很不甘心，但今（昨）天的表現讓我覺得問心無愧，對得起自己」。他雖坦言今次與隊友合作出現困難，但感謝他們的鼓勵和支持，「現在香港足球進步了很多，或許有些人仍看不起香港足球，但我希望新一代球員，包括自己在內，都能達到最高的聯賽水平」。

朱志光信麾下封后有助備戰亞冠外圍賽

女子組方面，傑志女足在盃賽決賽憑前鋒張煒琪遠射一箭定江山，以1：0小勝威爾斯球隊域斯咸。仁足社則在盾賽決賽戰至12碼階段以5：4擊敗泰國春武里奪冠。

傑志女足主教練朱志光賽後表示，賽制令部分球員體能恢復成一大挑戰，但稱讚麾下仍能適應並保持穩定發揮，「今年七人賽有更多外隊參與，球員可獲得相關經驗，對球隊準備年中的亞冠外圍賽有正面影響」。奠勝功臣張煒琪則稱透過與不同隊伍比賽，有助提前適應比賽氣氛，同時也加強身體碰撞的能力。