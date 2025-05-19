報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年5月19日星期一
蔡俊彥首奪花劍大獎賽金牌 上海站決賽挫前世界冠軍馬連尼 張家朗摘銅
何詩蓓國際賽復出戰揚威 環地中海賽摩納哥站200自輕鬆封后
水晶宮頂級賽首登頂 1球挫曼城初奪英足盃 兼取下季歐霸席
公民港甲封王 班主視乎資源定升超否
體壇快訊：陳顥樺朱成竹世界賽雙線下馬
電視精選
阿爾克馬爾七人賽封王 挫衛冕白禮頓初戰即登頂 傑志女足首主場揚威
阿仙奴名宿列文助陣友誼聯 名人賽碟賽僅負奪亞
德甲煞科 多蒙特後上奪來季歐聯席
足壇快遞：士砵亭反壓賓菲加衛冕葡超
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
蔡俊彥首奪花劍大獎賽金牌 上海站決賽挫前世界冠軍馬連尼 張家朗摘銅
何詩蓓國際賽復出戰揚威 環地中海賽摩納哥站200自輕鬆封后
水晶宮頂級賽首登頂 1球挫曼城初奪英足盃 兼取下季歐霸席
公民港甲封王 班主視乎資源定升超否
體壇快訊：陳顥樺朱成竹世界賽雙線下馬
電視精選
阿爾克馬爾七人賽封王 挫衛冕白禮頓初戰即登頂 傑志女足首主場揚威
阿仙奴名宿列文助陣友誼聯 名人賽碟賽僅負奪亞
德甲煞科 多蒙特後上奪來季歐聯席
足壇快遞：士砵亭反壓賓菲加衛冕葡超
蔡俊彥首奪花劍大獎賽金牌 上海站決賽挫前世界冠軍馬連尼 張家朗摘銅
何詩蓓國際賽復出戰揚威 環地中海賽摩納哥站200自輕鬆封后
水晶宮頂級賽首登頂 1球挫曼城初奪英足盃 兼取下季歐霸席
公民港甲封王 班主視乎資源定升超否
體壇快訊：陳顥樺朱成竹世界賽雙線下馬
阿爾克馬爾七人賽封王 挫衛冕白禮頓初戰即登頂 傑志女足首主場揚威
阿仙奴名宿列文助陣友誼聯 名人賽碟賽僅負奪亞
德甲煞科 多蒙特後上奪來季歐聯席
足壇快遞：士砵亭反壓賓菲加衛冕葡超
prev
next