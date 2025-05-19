體壇快訊：陳顥樺朱成竹世界賽雙線下馬

柏奧莉妮主場膺雙料冠軍

世界排名第5的意大利籍好手柏奧莉妮昨晨在羅馬網球大師賽女單決賽，以直落兩盤6：4、6：2擊敗「世三」美籍好手嘉奧芙，成為近40年來首名封后的東道主球手。她昨晚再伙艾蘭妮在女雙決賽以兩盤6：4、7：5擊敗梅頓絲／古達美杜娃，成為雙料冠軍。

維迪辛陳雨菲泰羽賽稱王封后

泰國羽毛球公開賽昨日落幕。東道主球手維迪辛以21：16、17：21、21：9，局數2：1力退丹麥籍好手安杜臣，3年兩度主場稱王。女單方面，國家隊的陳雨菲以21：16、21：12、直落兩局擊敗泰國隊的李美妙，繼2019年再於曼谷封后。

韋斯塔本F1伊莫拉站封王

世界一級方程式（F1）昨於意大利上演伊莫拉站正賽，以次席出賽的紅牛星將韋斯塔本於首圈壓過頭位的麥拿侖車手皮亞斯齊後，最終順利連續4次在伊莫拉封王，亦是今季個人第2個分站冠軍，亞、季軍分別是另一麥拿侖車手諾利斯及皮亞斯齊。至於主場出戰的法拉利，陣中雙雄陸克萊及咸美頓分別以第4及5位完成。

聖安東尼奧機場擬冠名普波域治

NBA球隊聖安東尼奧馬刺名帥普波域治早前卸下29年主教練職務，退居幕後轉任球隊籃球營運總裁。該市市議會日前正式提案，為表彰普波域治對該市貢獻，將評估把當地國際機場更名為普波域治國際機場。提案的市議員Manny Pelaez讚揚對方對該市影響力難以估量，「還成為社區中深受尊敬和欽佩的指標性人物，對社會正義堅定的投入、慈善事業以及對居民的真正關懷充分體現了我們珍視的精神與價值」。