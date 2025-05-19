公民港甲封王 班主視乎資源定升超否

公民此戰有擔任主帥兼球員的港足名宿盧均宜正選上陣，另有前港腳福保羅等具港超經驗球員坐鎮。公民半場遙領3球下，終以5：0大勝元朗，繼2003/04年球季後再奪次級聯賽冠軍。班主王至尊賽後向職球員共派發50萬元獎金，被問到球隊進軍港超職業聯賽意願，他稱「不可以一下子說不會」，但要視乎資源作決定，「我也要跟貝生（公民體育會主席貝鈞奇）交代，所以會努力去找贊助。上得去唔會想求其、畀人炒。看看這兩個月贊助情况怎樣」。他擔任主席兼球員的至尊足球會來季亦升上甲組，指未來即使有升超計劃，也屬意在至尊足球會執行。

中西區奪亞 主帥料升超機會微

至於有入籍門將保羅、翼鋒蘇沙及前港腳李康廉等猛將上陣的中西區，半場領先3球下險勝凱景3：2奪亞。球會總監兼主教練馮振霆賽後稱受資源所限，未有來季升超計劃，「雖然外界看我們陣中有很多知名球員，但始終升班與搞甲組班費差好遠」。

港超方面，冠忠南區昨憑亞哥斯達和史提芬彭利拿各建一功，作客2：0擊敗九龍城，以24戰28分排第5名完成賽季。已無緣爭冠的東方則作客4：0大勝標準流浪，續居第3位。