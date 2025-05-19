水晶宮頂級賽首登頂 1球挫曼城初奪英足盃 兼取下季歐霸席

曼城是役有將於今夏約滿離隊的中場奇雲迪布尼，迎來效力球隊10年以來最後一場決賽，而日前傷癒復出的首席射手艾寧夏蘭特則續掛帥攻堅，但被水晶宮於16分鐘藉反擊「吃悶棍」，翼衛丹尼爾蒙路斯右路傳中予殺入禁區的翼鋒伊比爾治伊斯快射破網。10分鐘後，夏蘭特單刀被水軍門將甸恩軒達臣禁區界外位置用手拍走，主球證及視像裁判（VAR）均未有對此作出判罰惹爭議。

軒達臣禁區外疑手球惹議

36分鐘，曼城中場貝拿度施華博得12碼，今季7次操刀3次「宴客」的夏蘭特令人意外地讓予另一鋒將馬莫殊主射，結果被這仗交出7次撲救的軒達臣擋出，終助第3次闖入英足盃決賽的水軍，爆冷以1：0挫全場23次攻門無果的曼城，首次封王。

賽後在英國廣播公司（BBC）擔任評述的曼聯名宿朗尼稱，上半場犯手球的軒達臣應該領紅，而該名前年離開曼聯的28歲功臣則將這次冠軍獻予季初時離世的父親，並說：「夏蘭特本可主踢極刑，卻將這任務交予馬莫殊。我知他會射哪個方向，而且將會撲出它。」

馬莫殊宴客 哥帥不解夏蘭特讓射

曼城主帥哥迪奧拿則說：「夏蘭特放棄射12碼令我驚訝，而馬莫殊主踢前的時間相當長，他因此增加壓力，不過軒達臣亦救得很好。」賽後斥軒達臣末段故意拖延時間的哥帥亦不忘敦促麾下，「己隊仍須繼續戰鬥下去，為最後兩場英超做足準備」。

曼城現於英超以36戰得65分排第7，以1分落後多踢1場、分列第4和5位的車路士和阿士東維拉，而諾定咸森林昨晚作客以2：1擊敗韋斯咸後以65分排第7；愛華頓則在主場葛迪遜公園球場告別戰中，以2：0勝修咸頓，至於可容納52,888人的「拖肥」新主場希德律師行球場（Hill Dickinson Stadium）將於8月正式啟用。

另隨着水晶宮成為英足盃盟主，英超最終頭5名可出戰來季歐聯不變，第6位可與水晶宮參戰下季歐霸，而第7名參加歐洲協會聯賽，第8名不能得到歐戰資格。