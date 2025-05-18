體壇快訊：張家朗花劍大獎賽上海站爭佳績

史拿羅馬賽決戰艾卡拉斯

意籍「世一」史拿昨於羅馬網球大師賽男單4強面對美籍好手湯美保羅，首盤先輸1：6後連贏兩盤6：0、6：3反勝，殺入明晨的決賽，將大戰昨直落兩盤淘汰意籍好手梅薩迪的西班牙籍「世三」星將卡路士艾卡拉斯，力爭首次主場封王。

黃杜配世界賽混雙晉次圈

乒乓球世界賽昨於卡塔爾多哈揭開戰幔，以3號種子身分出戰的港隊星級組合「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹於混雙首圈以局數3：2力克新加坡隊的馮耀恩／林淺，將與阿爾及利亞隊的耶洛里／傑莎絲爭入16強。

皮亞斯齊F1伊莫拉站排頭位

世界一級方程式（F1）昨於意大利上演伊莫拉站排位賽，麥拿侖的皮亞斯齊以1分14.670秒的最快圈速，取得今季個人第3次正賽頭位。至於紅牛的韋斯塔本慢0.034秒取次席，季席則為平治車隊的羅素。而另一麥拿侖車手諾利斯今晚則排第4位出賽。

拿玻里國米意甲爭冠最後直路

意甲尾二輪共9仗明晨同時上演，其中榜首的拿玻里將作客仍為護級而戰的帕爾馬；而以1分緊隨拿玻里之後居次的衛冕之師國際米蘭，則迎戰正爭逐前四歐聯席的第5位球隊拉素。西甲方面，已奪冠的巴塞隆拿明晨迎戰維拉利爾，篤定次席的皇家馬德里將作客西維爾，而季席的馬德里體育會則主場大戰第6的貝迪斯。