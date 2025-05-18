曼聯熱刺分途吞敗頹勢迎歐霸決戰

車路士維拉報捷 尾輪再爭前五

車路士昨仗18分鐘先被曼聯中堅哈利馬古尼破網但視像裁判（VAR）判越位在先無效，「藍戰士」63分鐘博得12碼再被VAR推翻，71分鐘仍憑左閘古古列拿接應列斯占士傳中頂入，在史丹福橋球場1：0小勝未有輪換的曼聯，兼贈紅魔聯賽三連敗兼首次連續8場英超不勝。

同日另一場，維拉憑後衛安斯干沙及中場保巴卡卡馬拉於59及73分鐘各建一功，主場2：0擊敗輪換大半隊的熱刺，兼贈對方今季第21場聯賽敗仗。

賽後車路士與維拉同樣37戰66分，分列第4及5位，與第3的紐卡素同分及比踢少一場排第5的曼城多1分；今晚作客韋斯咸的諾定咸森林36戰62分排第7。下周日煞科車路士將要作客森林、維拉則征戰曼聯。另外，阿仙奴今晚主場對紐卡素，雙方賽前只差兩分，將成爭聯賽亞軍關鍵一戰。

曼聯與熱刺在歐霸決賽前夕再次失利，在聯賽分別排16及17位。紅魔主帥魯賓艾摩廉稱，決賽前仍有數日足夠讓球員恢復，認為是役讓正選球員上陣是寓賽於操；熱刺則有中場柏比沙亞傷出，領隊普斯迪高路賽後則稱此子問題不大。

另外，西甲班霸皇家馬德里昨宣布由英超的般尼茅夫收購20歲西班牙隊中堅甸恩胡積臣，簽約5年下月1日加盟，將隨隊參與世冠盃，支付解約金額為5000萬鎊（約5.13億港元）。