明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼聯熱刺分途吞敗頹勢迎歐霸決戰

【明報專訊】車路士及阿士東維拉昨於英超分途奏凱，在主場分別1：0擊敗曼聯及2：0挫熱刺，令前五爭逐歐聯席位形勢將要鬥到最後一輪才分曉；至於「紅魔」及熱刺在聯賽持續頹勢續位列下游，以敗仗迎接周四的歐霸決賽。

車路士維拉報捷 尾輪再爭前五

車路士昨仗18分鐘先被曼聯中堅哈利馬古尼破網但視像裁判（VAR）判越位在先無效，「藍戰士」63分鐘博得12碼再被VAR推翻，71分鐘仍憑左閘古古列拿接應列斯占士傳中頂入，在史丹福橋球場1：0小勝未有輪換的曼聯，兼贈紅魔聯賽三連敗兼首次連續8場英超不勝。

同日另一場，維拉憑後衛安斯干沙及中場保巴卡卡馬拉於59及73分鐘各建一功，主場2：0擊敗輪換大半隊的熱刺，兼贈對方今季第21場聯賽敗仗。

賽後車路士與維拉同樣37戰66分，分列第4及5位，與第3的紐卡素同分及比踢少一場排第5的曼城多1分；今晚作客韋斯咸的諾定咸森林36戰62分排第7。下周日煞科車路士將要作客森林、維拉則征戰曼聯。另外，阿仙奴今晚主場對紐卡素，雙方賽前只差兩分，將成爭聯賽亞軍關鍵一戰。

曼聯與熱刺在歐霸決賽前夕再次失利，在聯賽分別排16及17位。紅魔主帥魯賓艾摩廉稱，決賽前仍有數日足夠讓球員恢復，認為是役讓正選球員上陣是寓賽於操；熱刺則有中場柏比沙亞傷出，領隊普斯迪高路賽後則稱此子問題不大。

另外，西甲班霸皇家馬德里昨宣布由英超的般尼茅夫收購20歲西班牙隊中堅甸恩胡積臣，簽約5年下月1日加盟，將隨隊參與世冠盃，支付解約金額為5000萬鎊（約5.13億港元）。

上 / 下一篇新聞