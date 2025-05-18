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2025年5月18日星期日
理文大埔齊捷 港超爭冠留待煞科
羅振庭初嘗頭槌建功 領大埔小勝10人傑志
港足U22七人賽轉戰碟賽 德裔西施文樂宜首獲徵召 不排除回港落班
鄧謝配泰國羽賽不敵新晉國手4強止步
港隊主場4：1挫韓國 東亞壁球賽締十一連霸
SUN周日體育直播賽程
紐約人隔25年再闖東決 4：2淘汰衛冕綠軍 鬥溜馬爭入總決賽
曼聯熱刺分途吞敗頹勢迎歐霸決戰
體壇快訊：張家朗花劍大獎賽上海站爭佳績
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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