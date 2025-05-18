明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港隊主場4：1挫韓國 東亞壁球賽締十一連霸

【明報專訊】一連3日的東亞壁球錦標賽昨煞科，擁有主場之利的中國香港壁球代表隊於決賽面對韓國隊，雖在混雙率先取得領先下，被對方於女單扳平場數，但其後在兩場男單及1場女單均取勝下，終贏場數4：1奪冠，締造十一連霸。

港隊繼上屆東亞賽決賽後，再次面對韓國隊，黃祉謙伙李嘉兒昨早在香港體育學院進行的混雙賽，輕鬆直落兩局擊敗劉載真／嚴華榮，領先場數1：0。

賽事下午移師九龍木球會上演單打賽，女將鄭雅晴在首場以局數1：3反負韓國的許敏明，港隊遭扳平場數。惟黎卓楠在首場男單以局數3：2險勝羅柱榮，助港隊領先2：1。馮靖晞其後在第2場女單直落3局輕取嚴華榮，在5局3勝制下已成功為港隊奠定勝局。而鄧銘漮最後在第2場男單再以局數3：1挫李玟禹，港隊終以場數4：1擊敗韓國隊，成功衛冕兼締造十一連霸。日本及國家隊分別摘得季軍及殿軍。

上屆東亞賽亦在陣中的港將鄧銘漮，賽後表示雖韓國與去年陣容大致相同，但坦言對方實力已有明顯進步，「我們感受到有些壓力，尤其是黎卓楠是首次作為男子組第1板，相對壓力較大，但整體隊員能頂得住」。

黎卓楠未滿意表現認分心

至於首次參與大型團體賽的黎卓楠，亦對面對世青賽亞軍羅柱榮時的表現感到不太滿意，他續表示：「過去半年無論職業賽或其他比賽，幾乎都激戰5局，已經習慣這狀况，但團體賽與個人賽不同，前者關乎整個隊伍榮譽，輸掉一場會特別有壓力。而比賽期間突然有人告知我，隊友鄭雅晴落敗了，原本不想知道賽果，這讓自己有些分心。」

上 / 下一篇新聞