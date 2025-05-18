港隊主場4：1挫韓國 東亞壁球賽締十一連霸

港隊繼上屆東亞賽決賽後，再次面對韓國隊，黃祉謙伙李嘉兒昨早在香港體育學院進行的混雙賽，輕鬆直落兩局擊敗劉載真／嚴華榮，領先場數1：0。

賽事下午移師九龍木球會上演單打賽，女將鄭雅晴在首場以局數1：3反負韓國的許敏明，港隊遭扳平場數。惟黎卓楠在首場男單以局數3：2險勝羅柱榮，助港隊領先2：1。馮靖晞其後在第2場女單直落3局輕取嚴華榮，在5局3勝制下已成功為港隊奠定勝局。而鄧銘漮最後在第2場男單再以局數3：1挫李玟禹，港隊終以場數4：1擊敗韓國隊，成功衛冕兼締造十一連霸。日本及國家隊分別摘得季軍及殿軍。

上屆東亞賽亦在陣中的港將鄧銘漮，賽後表示雖韓國與去年陣容大致相同，但坦言對方實力已有明顯進步，「我們感受到有些壓力，尤其是黎卓楠是首次作為男子組第1板，相對壓力較大，但整體隊員能頂得住」。

黎卓楠未滿意表現認分心

至於首次參與大型團體賽的黎卓楠，亦對面對世青賽亞軍羅柱榮時的表現感到不太滿意，他續表示：「過去半年無論職業賽或其他比賽，幾乎都激戰5局，已經習慣這狀况，但團體賽與個人賽不同，前者關乎整個隊伍榮譽，輸掉一場會特別有壓力。而比賽期間突然有人告知我，隊友鄭雅晴落敗了，原本不想知道賽果，這讓自己有些分心。」