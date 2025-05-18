港足U22七人賽轉戰碟賽 德裔西施文樂宜首獲徵召 不排除回港落班

港足U22是次未訓練下出戰，昨在B組首兩戰分別硬碰阿爾克馬爾和李斯特城梯隊，同在力守至下半場被攻破，分別以0：2和0：3告負；最後一戰面對港會由倒戈的陳浩嘉開齋，但仍以1：3敗陣，三戰皆北排小組末席，碟賽8強對新加坡木球會。

德港混血的邊路球員西施文樂宜這次首度入選港足梯隊。他透露兩年前開始與港足教練團成員張益明聯繫，「在這段期間我向他提供自己的比賽片段。去年U20亞洲盃外圍賽本來想爭取入選，可惜因傷錯過了；然後現在獲得來港出戰七人賽的機會」。18歲的他稱來年計劃赴美挑戰大學聯賽，同時不排除來港落班。

至於派出年輕球員出戰的流浪，在D組首戰以0：1先負北愛爾蘭球隊拉恩；次戰硬撼韋斯咸曾由前鋒馬榕生近門建功扳平，但仍以1：4告負。馬榕生最後一戰對新加坡木球會再有進帳，助流浪逼和1：1，戰績1和2負居榜末，碟賽惡鬥李斯特城。

仁足社女足無緣衛冕盃賽

女子組方面，上屆盃賽盟主仁足社昨先以0：1僅負傑志，及後以1：1及0：0連和威爾斯球隊域斯咸及新加坡的東方閃電，以2勝2和1負排小組第3，只能與泰國春武里轉戰盾賽。傑志女足及後與域斯咸互交白卷，分據前二的兩隊今於盃賽決賽再對撼。