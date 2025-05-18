明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港足U22七人賽轉戰碟賽 德裔西施文樂宜首獲徵召 不排除回港落班

【明報專訊】香港足球會渣打七人足球賽重頭戲男子組主賽昨揭開戰幔。其中兩支本地代表港足U22和標準流浪經歷3場硬仗後同處小組末席，今早轉戰碟賽8強。

港足U22是次未訓練下出戰，昨在B組首兩戰分別硬碰阿爾克馬爾和李斯特城梯隊，同在力守至下半場被攻破，分別以0：2和0：3告負；最後一戰面對港會由倒戈的陳浩嘉開齋，但仍以1：3敗陣，三戰皆北排小組末席，碟賽8強對新加坡木球會。

德港混血的邊路球員西施文樂宜這次首度入選港足梯隊。他透露兩年前開始與港足教練團成員張益明聯繫，「在這段期間我向他提供自己的比賽片段。去年U20亞洲盃外圍賽本來想爭取入選，可惜因傷錯過了；然後現在獲得來港出戰七人賽的機會」。18歲的他稱來年計劃赴美挑戰大學聯賽，同時不排除來港落班。

至於派出年輕球員出戰的流浪，在D組首戰以0：1先負北愛爾蘭球隊拉恩；次戰硬撼韋斯咸曾由前鋒馬榕生近門建功扳平，但仍以1：4告負。馬榕生最後一戰對新加坡木球會再有進帳，助流浪逼和1：1，戰績1和2負居榜末，碟賽惡鬥李斯特城。

仁足社女足無緣衛冕盃賽

女子組方面，上屆盃賽盟主仁足社昨先以0：1僅負傑志，及後以1：1及0：0連和威爾斯球隊域斯咸及新加坡的東方閃電，以2勝2和1負排小組第3，只能與泰國春武里轉戰盾賽。傑志女足及後與域斯咸互交白卷，分據前二的兩隊今於盃賽決賽再對撼。

上 / 下一篇新聞