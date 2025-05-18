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體育

理文大埔齊捷 港超爭冠留待煞科

【明報專訊】港超榜首兩隊昨分途出擊，榜首的衛冕之師理文憑翼鋒艾華頓兩射一傳，作客北區運動場以3：0輕取北區；由於次席的大埔同日憑中場羅振庭建功，作客旺角大球場1：0小勝傑志，續追至落後理文1分。因此兩隊要鬥至下周日煞科才能決出冠軍。

理文輕取北區保1分優勢 功臣艾華頓登射手榜首

理文昨仗有中堅泰法蘇尼停賽，前場由艾華頓與羅沙及保連奴攻堅，早前在蘭桂坊打鬥被球會罰停賽的張憙延則有入場做座上客。

賽事在酷熱天氣警告32℃舉行，理文戰至31分鐘打破僵局，艾華頓右路傳中，中場保利臣門前鏟射撞入；1分鐘後艾華頓快射再下一城，為理文半場領先2：0。

煞科鬥流浪 朱兆基籲張憙延汲教訓紀律行先

下半場初段北區加強攻勢，先有基拿美遠射被理文門將陳嘉豪撲走，前鋒古杜拉63分鐘切入禁區射門再中柱。不過艾華頓在80分鐘快速反擊再下一城，終大勝3：0。這名港足翼鋒取得個人第19個聯賽入球，除了刷新自己單季入球紀錄，亦超越東方前鋒巴科爾的18球，升上港超射手榜榜首。

理文賽後23戰53分續居首，大埔同晚作客以1：0小勝傑志後續落後1分，下周日下午3時煞科戰將作客青衣運動場對標準流浪；排第3的東方今晚6時作客青衣場對流浪前，少理文6分兼輸對賽往績，確認無緣聯賽爭冠。

理文暫代主教練朱兆基賽後說，繼續做好自己全取3分，「賽前我跟球員說不要諗對手情况，自己取3分先，因為作客比賽從來不易」。對於張憙延被罰停賽，朱兆基認為少了一名進攻球員調動都會影響賽前部署，「不過我覺得團隊一定紀律行先，如果無紀律好難說服到其他球員，而且他都不再是年輕球員，踩過這些教訓後要識諗」。

至於將軍澳運動場下月起至明年3月翻新跑道暫停開放，朱兆基承認下季要轉主場，但是否選旺角大球場，稱會方仍有很多細節要傾，並笑說：「我傾向用啟德場夠大，不過太貴，就算啟德青年運動場都好靚。」

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