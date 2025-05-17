南區為奪菁英盃慶功 來季延4人領軍方針

南區在5月1日舉行的菁英盃決賽，以4：0大破理文封王，職球員獲會方發放總數60萬元獎金。球會名譽會長黃良柏致辭時透露，繼早前聯賽2：2賽和大埔派發15萬元獎金後，若球隊明日謝幕戰作客深水埗運動場挫九龍城將再派20萬元獎金。黃良柏另表示，球隊落實未來3季獲中國中車作為球衣心口贊助商。

陳文俊提到新贊助時，強調球會每季投入900至1000萬元班費的方針不變，「我們永遠都是『三番牌』」。球隊自1月辭退楊正光後，一直由領隊貝可泓兼任帥位至今；陳文俊稱來季屬意由4名教練團成員貝可泓、比圖、鞠盈智和范俊業繼續承擔職務，「佢哋話好玩，球員都好開心。到時誰人做賽後訪問都好，有人負責就得」。他提到曾在隊內做民調，大家都滿意維持現狀，「球隊近期5、6場不敗，氣氛幾好、大家都想挽留」。他另稱來季有八成球員留隊，外援則會同時從本地球圈和海外物色。

理文大埔港超分途征北區傑志

港超方面，排名前二的理文和大埔今日分途出擊。若榜首理文下午3時作客擊敗北區，同時次席大埔傍晚6時在旺角場作客不敵傑志；理文即可拉開4分優勢，提前一輪鎖定衛冕。