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體育

華拉尼首訪港晤球迷 信曼聯奪歐霸 讚沙比出色領袖

【明報專訊】法國前國腳華拉尼首次訪港，昨現身銅鑼灣一間體育品牌旗艦店與球迷見面，與傑志港腳潘沛軒及澳門隊港籍主教練郭嘉諾同場交流。這名曾效力皇家馬德里及曼聯的32歲名宿受訪稱，有信心「紅魔」下周四能夠贏得歐霸冠軍，並盛讚傳接手皇馬的前隊友沙比阿朗素是領袖，有潛質成為偉大的教練。

華拉尼司職後衛，是法國隊2018年世界盃冠軍成員，效力皇馬10季贏過4次歐聯及3次西甲等錦標，之後在曼聯取得英格蘭聯賽盃及足總盃各一次，今季轉投科木但在第一仗即受傷，最終去年9月宣布掛靴，之後加入這間意甲球隊董事會參與青訓等工作。

與郭嘉諾潘沛軒交流 明午亮相港會七人賽攤位

華拉尼昨傍晚到訪贊助商PUMA在銅鑼灣的旗艦店宣傳及出席球迷見面會，進店前獲眾多球迷包圍索取簽名，他之後與澳門隊主教練郭嘉諾及傑志翼鋒潘沛軒同場交流，並獲贈一件印有他中文名的球衣；華拉尼明午3時將現身港會渣打七人足球賽的場內PUMA攤位。

希望紅魔開心完季 意外皇馬四大皆空

華拉尼活動後接受本地傳媒訪問，表示很高興退役後仍然與足球保持聯繫。來港兩天的他又形容香港是很有趣的城市，「可以同時看到科技、現代都市和自然環境，不過這裏真的很潮濕」。

曼聯今季打入歐霸決賽將碰熱刺，在英超卻排中下游。華拉尼認同是「紅魔」艱難的一季，但有信心舊會能贏得歐霸，「他們當然可以做到，我們今季在球隊一些比賽看到令人驚歎的賽果，展現非常強大的心態。一場比賽任何事情都可發生，希望曼聯能有個開心的完季」。

皇馬昨確定今季「四大皆空」，華拉尼承認屬意料之外，「人們對皇馬期望總是非常之高，但球隊不可能每季都贏歐聯，不過球員總是戰鬥到最後，所以我對皇馬總是有積極一面，當然這不是他們最好的一季」。盛傳利華古遜主帥沙比阿朗素將回歸皇馬執教，華拉尼對這前隊友推崇備至，「他是出色的領袖，我不知道事件是否已落實，但我祝他一切順利，我認為他有潛質成為偉大的教練很多年」。

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