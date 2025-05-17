報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年5月17日星期六
巴塞西甲登頂膺三冠王 新星耶馬續閃 費歷克歸功團結如大家庭
曼城英足盃決戰水晶宮 捧盃最後希望 夏蘭特盼封王送別迪布尼
鄧謝配反勝東道主闖泰羽賽4強 維迪辛駱建佑爭入男單決賽
港女欖下周二迎亞洲賽 潘慧欣盼追貼日本
查美梅利抱恙挺身轟25分 領金塊追平雷霆再搶七
足壇快遞：伊蒂哈德沙特聯早兩輪稱王
SAT周六體育直播賽程
華拉尼首訪港晤球迷 信曼聯奪歐霸 讚沙比出色領袖
南區為奪菁英盃慶功 來季延4人領軍方針
體壇快訊：港壁今決戰韓國逐東亞賽
SAT周六體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
巴塞西甲登頂膺三冠王 新星耶馬續閃 費歷克歸功團結如大家庭
曼城英足盃決戰水晶宮 捧盃最後希望 夏蘭特盼封王送別迪布尼
鄧謝配反勝東道主闖泰羽賽4強 維迪辛駱建佑爭入男單決賽
港女欖下周二迎亞洲賽 潘慧欣盼追貼日本
查美梅利抱恙挺身轟25分 領金塊追平雷霆再搶七
足壇快遞：伊蒂哈德沙特聯早兩輪稱王
SAT周六體育直播賽程
華拉尼首訪港晤球迷 信曼聯奪歐霸 讚沙比出色領袖
南區為奪菁英盃慶功 來季延4人領軍方針
體壇快訊：港壁今決戰韓國逐東亞賽
巴塞西甲登頂膺三冠王 新星耶馬續閃 費歷克歸功團結如大家庭
曼城英足盃決戰水晶宮 捧盃最後希望 夏蘭特盼封王送別迪布尼
鄧謝配反勝東道主闖泰羽賽4強 維迪辛駱建佑爭入男單決賽
港女欖下周二迎亞洲賽 潘慧欣盼追貼日本
查美梅利抱恙挺身轟25分 領金塊追平雷霆再搶七
足壇快遞：伊蒂哈德沙特聯早兩輪稱王
華拉尼首訪港晤球迷 信曼聯奪歐霸 讚沙比出色領袖
南區為奪菁英盃慶功 來季延4人領軍方針
體壇快訊：港壁今決戰韓國逐東亞賽
prev
next