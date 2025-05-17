港女欖下周二迎亞洲賽 潘慧欣盼追貼日本

明赴福岡備戰 首擊鬥哈薩克

今年女子欖球亞洲賽同樣由3支球隊參加，採循環賽制。首戰已於前日完成，日本隊在主場擊敗哈薩克隊。港隊大軍明日赴日本，下周二迎來首場比賽對陣哈薩克隊，本月25日則鬥東道主日本隊。

隊長潘慧欣直言對今次賽事有信心，「我們準備較充足 ，4月至今訓練超過30次，有足夠信心去衝擊亞洲賽」。港隊上屆在主場以12：29不敵日本隊，但大勝哈薩克隊，她希望能再次打敗哈薩克隊，進一步拉近與日本隊的差距甚至取勝。她表示過去常去日本比賽或旅行，因而對場地及環境比較熟悉，「香港天氣較潮濕炎熱，但日本現時比較乾爽，對我們較有優勢，因為在香港已適應了高強度的訓練環境。」同時兼戰七人欖球的她表示，完成今次賽事後將投入粵港澳全運會七欖訓練，並期待自己能入選最終名單。

老將李嘉萱過去共代表港隊出戰36次比賽，職業生涯長達15年。她指出球隊不少年輕球員潛質、體能及速度俱佳，特別提及隊長潘慧欣經歷世界大賽後技術突飛猛進，期待有更多隊友為球隊帶來能量。她最後透露，球隊已針對今次對手作出不同戰術部署，「希望我們到時可以應付自如」。